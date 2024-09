Canciller español: “No creo que el Gobierno de Maduro publique las actas”

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares Credito: Web

28-09-24.-El Gobierno español llegó a la conclusión que, tras dos meses de las elecciones en Venezuela, el gobierno no publicará las actas electorales que reflejen los resultados del 28 de julio.



Así lo ha declarado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, que se encuentra en Nueva York, participando en la Asamblea General de Naciones Unidas. “Yo, sinceramente, no creo que el Gobierno [venezolano] vaya a publicar las actas”, ha explicado en rueda de prensa, reseñó El Mundo.



La comunidad internacional ha defendido de manera unánime que el gobierno de Caracas, presente esas actas.



El jueves, a iniciativa de Estados Unidos, 31 países firmaron en Nueva York una declaración que afirmaba taxativamente que González había obtenido “la mayoría de los votos”.



Albares en su comparecencia, en referencia a los asignatarios del documento, señaló que “todos queremos que la voluntad democráticamente expresa de los venezolanos, sea la que triunfe”. No obstante, al mismo tiempo, ha matizado, que ese objetivo “tiene que ser por medio del diálogo y la negociación”, y que “la solución debe ser entre venezolanos y venezolanos; no puede venir del exterior”.



*Con información de El Mundo

