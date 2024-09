Guterres urge a evitar en Líbano un conflicto como el de Gaza

Antonio Guterres en la ONU

24 de septiembre de 2024.- El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó hoy a detener la escalada en Medio Oriente con una clara advertencia a Israel ante el aumento de las tensiones en el Líbano y sus consecuencias.



ONU instalará Debate General con un llamado a actuar juntos



“El pueblo del Líbano, el pueblo de Israel, y el pueblo del mundo no pueden permitirse que el Líbano se convierta en otra Gaza”, dijo Guterres en sus palabras inaugurales del Debate General de la 79 Asamblea General.



El máximo responsable de Naciones Unidas señaló a Tel Aviv por socavar una eventual de una solución de dos estados con Palestina tras el conflicto en Gaza y ahora en territorio libanés.



“¿Cómo podría el mundo aceptar un futuro de un solo Estado que incluya a un número tan grande de palestinos sin libertad, derechos ni dignidad?”, cuestionó. En ese sentido, condenó la velocidad y la escala de la matanza y la destrucción en la Franja, donde se acumulan más de 40 mil muertes, entre ellas más de 200 trabajadores humanitarios de la ONU.



Esa guerra, de acuerdo con Guterres, no tiene parangón con nada ocurrido desde que asumiera el cargo como secretario general.



Mientras tanto, en Sudán, una brutal lucha por el poder ha desatado una violencia horrenda, con violaciones y agresiones sexuales, una catástrofe humanitaria que propaga la hambruna mientras las potencias extranjeras interfieren sin que exista un enfoque unificado para encontrar la paz, denunció.



Por otra parte, en el Sahel, la dramática y rápida expansión de la amenaza terrorista requiere un enfoque conjunto basado en la solidaridad, pero la cooperación regional e internacional se ha roto.



“Desde Myanmar hasta la República Democrática del Congo, pasando por Haití, Yemen y más allá, seguimos viendo niveles atroces de violencia y sufrimiento humano ante un fracaso crónico en la búsqueda de soluciones”, alertó el veterano diplomático.



La inestabilidad en muchos lugares del mundo es un subproducto de la inestabilidad en las relaciones de poder y las divisiones geopolíticas, consideró.



A juicio de Guterres, la situación es mucho peor que en el período de la Guerra Fría, cuando se establecieron “líneas directas, líneas rojas y barandillas de protección”.



El planeta avanza hacia la multipolaridad pero aún no llega, dijo al calificar al actual contexto como el “purgatorio de polaridad”.