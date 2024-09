Líderes del Congreso de EEUU llegan a un acuerdo para evitar el cierre del Gobierno

Congreso de los EEUU

23 de septiembre de 2024.- Los líderes de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense presentaron este domingo un proyecto de ley de gastos para evitar un cierre de la Administración a finales de mes y financiar el Gobierno, informa Associated Press.



El acuerdo, que prorroga los créditos federales hasta el 20 de diciembre, incluye 231 millones de dólares adicionales destinados al Servicio Secreto para proteger a los candidatos durante las próximas elecciones presidenciales y hasta el año que viene.



La publicación informa que, a instancias de los miembros más conservadores del hemiciclo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, había vinculado la financiación temporal con un mandato que habría obligado a los estados a exigir una prueba de ciudadanía cuando la gente se registrara para votar.



Sin embargo, Johnson abandonó ese enfoque para llegar a un acuerdo, incluso mientras Donald Trump insistía en que no debería haber una medida provisional sin el requisito del voto. Las negociaciones bipartidistas comenzaron poco después, y los líderes acordaron ampliar la financiación.



"Aunque esta no es la solución que ninguno de nosotros prefiere, es el camino más prudente en las actuales circunstancias", escribió Johnson. "Como ha enseñado la historia y afirman las encuestas actuales, cerrar el Gobierno a menos de 40 días de unas elecciones fatídicas sería un acto de mala praxis política", concluyó el republicano.



A su vez, el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó que los demócratas evaluarían el proyecto de ley en su totalidad antes de la votación de esta semana, pero con el acuerdo, "el Congreso se encuentra ahora en un camino bipartidista para evitar un cierre del Gobierno que perjudicaría a los estadounidenses de a pie".