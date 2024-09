Gobierno de Brasil descarta la presencia de Lula en la posible toma de posesión de Maduro

El excanciller y asesor para Asuntos Internacionales, Celso Amorim y Lula Da Silva Credito: Web

22-09-24.-Celso Amorim, asesor de asuntos internacionales del Gobierno de Brasil, ha descartado que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva pudiese asistir a la ceremonia de toma de posesión de su homólogo Nicolás Maduro si esta finalmente tiene lugar en enero.



“A día de hoy, no veo a Lula yendo a la toma de posesión de Maduro”, ha contado en una entrevista para el periódico ‘Valor Económico’, en la que también ha descartado que se vaya a producir una ruptura diplomática tras los últimos intentos sin éxito del Gobierno de Brasil por buscar una salida a la crisis venezolana.



“Brasil no va a romper relaciones con Venezuela. Las relaciones son con el Estado”, explicó Amorim, quien ha evitado referirse al presidente Maduro como dictador. “Prefiero no adjetivar”, dijo.



Tras su llegada de nuevo al poder en Brasil, Lula se había convertido en el principal valedor del presidente Maduro en el tablero internacional. Sin embargo, los recientes episodios en Venezuela han provocado un cambio de postura en el mandatario brasileño, al igual que en la de otros aliados del chavismo.



Lula, para quien el Gobierno venezolano ha mostrado “sesgos autoritarios”, ha evitado reconocer la victoria de Maduro, pero también la de la oposición. En ese sentido, ha pedido a ambos transparencia y pruebas de su triunfo en las urnas.



*Con información de Europa Press y agencias