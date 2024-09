Petro pide al ELN una “prueba inequívoca” para continuar diálogos de paz

Mesa de diálogo ELN-Gobierno Colombiano

20 de septiembre de 2024.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado este jueves al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que aclare su postura frente al proceso de paz y entierre la violencia para continuar con las negociaciones, que el Gobierno ha suspendido tras el ataque de esa guerrilla a una base militar que dejó dos muertos y 27 heridos.



“Se rompe un proceso de paz si se rompe la vida de los jóvenes y se hace sufrir a las familias pobres. Si el ELN no quiere romper el proceso de paz dígalo. No se silencien, que la paz es para gritarla y la violencia para enterrarla”, aseguró el presidente en un mensaje en su cuenta de X.



Con un tono más conciliador del que tuvo el martes, día del atentado, cuando declaró que el ataque “cierra un proceso de paz con sangre”, el presidente invitó a la guerrilla a comprometerse con la paz.



“Aquí estoy listo en mi oficina para entregarles la sotana del padre Camilo Torres Restrepo si están dispuestos a hacer de la vida de esta persona su bandera en el amor eficaz”, añadió Petro haciendo referencia al sacerdote que se unió a la guerrilla en sus inicios y se convirtió en un icono del ELN después de que muriera en un combate con el Ejército cuatro meses después de tomar las armas.

Diálogo suspendido



El Gobierno de Colombia confirmó el miércoles que el diálogo de paz con el ELN “queda suspendido” tras el atentado con explosivos perpetrado el martes por esa guerrilla contra una base militar del Ejército en Puerto Jordán, en el departamento de Arauca (este), que dejó dos soldados muertos y 27 heridos.



El Gobierno le pide al ELN “una manifestación inequívoca de la voluntad de paz” para continuar con las negociaciones porque “su viabilidad está severamente lesionada”.



El ELN, por su parte, dijo hoy que el proceso de paz puede continuar pese a que no hay un cese el fuego, que finalizó el pasado 3 de agosto.



“Aún en medio de las operaciones militares pueden continuarse los procesos de paz, eso han hecho en varios momentos diferentes gobiernos, ahora no puede ser la excepción”, dijo el jefe máximo del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro, alias ‘Antonio García’ en sus redes sociales.



‘Antonio García’, sin embargo, cargó contra Petro al asegurar que el proceso de paz “está congelado por incumplimientos de acuerdos por parte del Gobierno”.



Además, recordó que el cese el fuego de un año, que expiró el pasado 3 de agosto, “no pudo prorrogarse y en el contexto de buscar soluciones, el ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares ordenaron reanudar las operaciones ofensivas contra el ELN”.



El Gobierno y el ELN reiniciaron en noviembre de 2022 en Caracas (Venezuela) las negociaciones de paz con la última gran guerrilla latinoamericana que, sin embargo, se estancó a comienzos de este año.



El motivo fueron las exigencias del ELN de que el Ejecutivo los retire de la lista de grupos terroristas y abandone el diálogo regional que mantiene en el departamento de Nariño (suroeste) con Comuneros del Sur, grupo supuestamente escindido del ELN.