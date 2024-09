Argentina: trabajadores aeronáuticos realizan nuevo paro por aumento salarial

Trabajadores aeronáuticos argentinos van a paro por aumento salarial

19 de septiembre de 2024.- La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina realizan este jueves un paro para exigir mejoras salariales y denunciar los despidos producidos en el sector.



El secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que el paro de los trabajadores es efectivo y explicó el riesgo que eso podría suponer para la seguridad de los pasajeros.



En ese sentido, escribió a través de la red social X “No hay servicios de extinción de incendios (bomberos), control terrestre, sanidad, certificación de vuelos y control en las torres».



Asimismo, resaltó “Tenemos que denunciar al Gobierno que lleva adelante una actitud temeraria. A pesar de que ATE notificó esta medida de fuerza en tiempo y forma, la administración de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no informó a las empresas aéreas; por el contrario, envió una orden a los jefes de aeropuerto para que no emitan una notificación a los pilotos”.



Desde el mes de marzo los salarios están congelados generando malestar en miles de trabajadores aeronáuticos, quienes tienen sueldos que no cubren la canasta familiar y, además, sufren el atraso con la inflación.



Por otro lado, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) dieron a conocer que este jueves realizarán asambleas de trabajadores para analizar si continuarán con las medidas de fuerza.



En tanto, el Gobierno de Javier Milei amenazó este jueves, una vez más, con privatizar Aerolíneas Argentinas si continúan los paros.



El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que se estableció un contacto con empresas privadas «para que se hagan cargo de las operaciones de Aerolíneas Argentinas, en caso de que las extorsiones continúen». «Vamos a sepultar los piquetes gremiales».



En tanto, el expresidente argentino Mauricio Macri, en sintonía con la administración de Milei demandó el desarme de Aerolíneas Argentinas, la única empresa estatal que garantiza la interconexión en el país.



A través de las redes sociales, Macri expresó Aerolíneas es “una estafa” y “necesita un plan de desarme urgente” y culpó a los gremios aeronáuticos.