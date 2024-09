Francia: Asamblea Nacional admite el trámite para la destitución de Macron

Asamblea Nacional Francesa

17 de septiembre de 2024.- Dentro de algunas semanas tendrán lugar los debates en la Comisión de Derecho de la Asamblea Nacional.



La mesa de la Asamblea Nacional de Francia admitió este martes la tramitación de la moción presentada por La Francia Insumisa (LFI) para destituir al presidente Emmanuel Macron.



La moción fue aprobada con 12 votos a favor y 10 en contra, y llegó con el aval de 81 diputados y más de 300.000 firmas.



La propuesta de destitución será enviada a la Comisión de Derecho donde tiene muy pocas probabilidades de prosperar, teniendo en cuenta que la izquierda está en minoría tanto en la comisión como en el hemiciclo, donde el impeachment debe ser aprobado por mayoría de dos tercios.



La Francia Insumisa celebró a través de las redes sociales los resultados y recordó que el próximo 21 de septiembre habrá otra manifestación contra Macron por burlarse de la democracia y nombrar como primer ministro a Michel Barnier.



“Ya hay más de 300.000 firmas populares en la petición: Macron destitución. ¡Nos vemos en las calles el 21 de septiembre! No nos rendimos, afirmó el partido francés.



En tanto, el líder de izquierda Jean-Luc Mélenchon expresó «Donde hay voluntad, hay camino».



Mientras, la jefa del grupo de LFI en la Asamblea, Mathilde Panot, aseguró que fue un día histórico “Por mayoría, los miembros de la Mesa consideraron que el presidente de la República ya no era el garante del buen funcionamiento de las instituciones republicanas”.



Panot agregó “¡Marcharemos este 21 de septiembre, fecha en la que se reafirmó en la Convención Nacional de 1792 que no existía el poder completo de un monarca contra la soberanía del pueblo!”.



Por otra parte, la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, opinó “Para intentar olvidar sus múltiples compromisos con Macronie, la extrema izquierda defiende un procedimiento de destitución del presidente de la República que no tiene ninguna posibilidad de éxito dadas las divisiones de la izquierda”.