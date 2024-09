Fisura en izquierda francesa por destitución de Macron

Emmanuel Macron

17 de septiembre de 2024.- El Partido Socialista (PS) descartó hoy votar a favor de la destitución del presidente Emmanuel Macron en el proceso que impulsa La Francia Insumisa (LFI) tras acusar al mandatario de ignorar los resultados de las urnas.



En un comunicado, la organización integrante del Nuevo Frente Popular, junto a los insumisos, los ecologistas y los comunistas, precisó que no impedirá el debate del tema en la Comisión de la Asamblea Nacional, pero sí votará contra la adopción de la iniciativa.



De acuerdo con los socialistas, el proceso está condenado al fracaso, y del mismo podría resultar un efecto contrario: “legitimar al jefe de Estado”.



LFI inició el proceso de destitución de Macron con los argumentos de que desconoce la voluntad popular expresada en las urnas y que dio un golpe de fuerza a la democracia, después de que el presidente descartara nombrar a un primer ministro de la izquierda.



El Nuevo Frente Popular fue la lista que más diputados sacó en las elecciones legislativas de julio (193), aunque lejos de la mayoría absoluta en la Asamblea (289), por lo que reclama el derecho a formar gobierno.



Sin embargo, el jefe de Estado designó hace dos semanas a Michel Barnier como primer ministro, una figura de la derecha, y en particular del partido conservador Los Republicanos, relegado en los comicios.



La Constitución de 1958 establece en su artículo 68 que el presidente de la República puede perder el cargo en caso de “incumplimiento manifiesto de sus funciones”, al actuar de manera “incompatible con el ejercicio de su mandato”.



De momento no son muchos los parlamentarios (diputados y senadores) de la izquierda, además de los insumisos, que parecen dispuestos a respaldar la destitución, sobre la que aún no se sabe si llegará a la cámara baja para debate.