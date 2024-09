EEUU: trabajadores de Boeing en huelga por mejoras salariales

Trabajadores de Boeing en huelga por mejoras salariales

15 de septiembre de 2024.- Las conversaciones entre Boeing y los trabajadores de fábricas estadounidenses en huelga se reanudarán el martes bajo un mediador federal, dijo el sindicato, después de que los trabajadores votaran abrumadoramente para rechazar una propuesta del atribulado gigante de la aviación.



“El martes, el sindicato se reunirá con mediadores federales asignados a través del Servicio Federal de Mediación y Conciliación (FMCS) y Boeing para iniciar las conversaciones”, dijo el sábado por la noche en su sitio web un capítulo del sindicato de maquinistas llamado IAM-Distrito 751, que representa a más de 33.000 miembros del sindicato en la región de Seattle.



Boeing no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de la AFP.



Desde que comenzó la huelga el viernes por una disputa salarial, la primera en Boeing en 16 años, la compañía ha dicho que está ansiosa por volver a la mesa de negociaciones.



Los líderes sindicales convocaron a la huelga poco después de que los trabajadores por horas de la región de Seattle, en el noroeste del Pacífico, rechazaran la oferta de contrato provisional con el 94,6% de los votos y votaran a favor de la huelga con el 96%.



La última huelga, en 2008, duró 57 días.



Los mediadores federales habían dicho el viernes por la noche que las conversaciones se reanudarían a principios de la próxima semana, pero no especificaron una fecha.



“Ahora es el momento de levantarnos y demostrarle a Boeing que nuestras voces no sólo son fuertes, sino que son imparables”, afirmó el IAM-Distrito 751.



Agregó: “Que nuestra presencia en los piquetes se haga sentir en todo el país y más allá. Somos más fuertes que nunca y no nos rendiremos”.



La huelga cerró dos importantes plantas de ensamblaje de aviones 737 Max y 777 en la región de Puget Sound, lo que retrasó aún más los esfuerzos de recuperación de la empresa, que atraviesa dificultades financieras.



Boeing, dirigido por el nuevo CEO, Kelly Ortberg, esperaba que un aumento salarial del 25% en cuatro años y un compromiso de invertir en la región de Puget Sound fueran suficientes.



Pero los trabajadores de base lo describieron como una bofetada en la cara después de más de una década de salarios casi estancados.