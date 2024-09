(VIDEO) Presidente Petro denuncia plan de magnicidio alertado por la DEA

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció públicamente la existencia de un plan para atentar contra su vida, supuestamente orquestado por grupos mafiosos. La revelación tuvo lugar durante la primera Asamblea Nacional Popular por el Cambio, celebrada en la Universidad Nacional de Bogotá.

«Ponen el billete a ver si Petro desaparece en diciembre», declaró el mandatario ante los asistentes. «Con el dinero que ponen compraron dos volquetas y la idea que tienen es llenarla de dinamita y explosivos, y con información interna de mis rutinas, hacer volar la volqueta a mi paso», añadió, detallando el presunto plan de atentado.

Según Petro, la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos habría alertado sobre este plan de magnicidio. El presidente afirmó que los implicados «compraron los fusiles en los barrios donde se movía antes el M-19», haciendo referencia al grupo guerrillero del que él mismo formó parte en su juventud.

El jefe de Estado colombiano reveló que la información llegó a la DEA a través de un abogado estadounidense. «Uno de ellos le contó a un abogado gringo que le contó a la DEA toda la historia y quién ponía, además, otra platica desde Dubái, dueño de las esmeraldas en Colombia», explicó Petro.

El mandatario manifestó la existencia de un plan para derrocarlo, que según él podría iniciarse pronto.

Nos quieren sacar, ya no se aguantan a Petro en la Presidencia. Llegamos a lo mismo de siempre, que no son capaces de aguantarse una democracia, que no son capaces de un acuerdo nacional», expresó el mandatario.

La Asamblea Nacional Popular por las Reformas Sociales, La Paz y la Unidad, donde Petro hizo estas declaraciones, tiene como uno de sus principales objetivos «hacer frente» a lo que el presidente considera un intento de golpe de Estado.

Petro también ha criticado duramente al Consejo Nacional Electoral (CNE), que actualmente investiga posibles irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. El mandatario sugiere que hay intereses económicos detrás de esta investigación, con el objetivo de llevar el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y así buscar su suspensión del cargo.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Petro hace tales afirmaciones. En días previos, durante un evento en Armenia, Quindío, el presidente ya había alertado sobre un supuesto plan para derrocarlo, señalando que estaría «financiado por la mafia».