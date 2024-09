EEUU a Maduro: “Hemos emitido sanciones. No vamos a descartar nada en el futuro”

John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Credito: Web

14-09-24.-La Casa Blanca lanzó este viernes una advertencia al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, diciéndole que, si no “hace lo correcto” y publica las actas de los resultados de las elecciones del 28 de julio, Estados Unidos tomará más acciones en su contra.



“Hemos emitido sanciones. No vamos a descartar nada en el futuro“, señaló John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, durante una conferencia de prensa telefónica.



Kirby subrayó que Maduro “tiene opciones y decisiones que solo él puede tomar” y que “la primera decisión que debe tomar es publicar todos los datos y resultados electorales para que todo el mundo pueda ver cómo se desarrollaron esas elecciones y cómo y hasta qué punto se cumplió realmente la voluntad del pueblo venezolano”.



El jueves, Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios venezolanos, incluidos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Asamblea Nacional (AN), acusándolos de haber proclamado “falsamente” la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.



Con información de EFE.