España: Pedro Sánchez no reconocerá a Edmundo González aunque lo apruebe el Congreso

Pedro Sanchez, jefe del gobierno de España Credito: Web

11-09-24.-El presidente de España, Pedro Sánchez no reconocería a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, aunque el Congreso Español lo apruebe hoy como propuesta del Partido Popular y VOX, según confirmó el medio ABC.



«La concesión de asilo aquí en España no supone reconocerle como presidente, que es lo que nos propone el Partido Popular. Eso ya se hizo con [Juan] Guaidó y es un fracaso. Algo reconocido incluso por los que impulsaron esa vía», manifestó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.



El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares señaló que la posición de España sigue siendo la misma con González esté en Madrid o en Caracas, por lo que no van a reconocer a Maduro como ganador, pero esperan que se publiquen las actas electorales.