República Dominicana tiene deuda millonaria con Caracas afirmó ministro de Integración Regional dominicano

Miguel Mejía

10 de septiembre de 2024.- El ministro para Políticas de Integración Regional de República Dominicana, Miguel Mejía, afirmó que su país tiene una deuda millonaria con Venezuela por la compra de petróleo, trascendió hoy.



Mejía sostuvo que el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Leonardo Aguilera, mintió la víspera al país al minimizar la magnitud de la deuda que Santo Domingo mantiene con Caracas por concepto de suministro petrolero.



El presidente Luis Abinader aseguró este lunes a la prensa que su país no ha importado crudo de Venezuela durante su gestión, que inició en 2020.



Sus declaraciones fueron ampliadas por Aguilera, quien indicó que la última compra a esa nación sudamericana tuvo lugar en diciembre de 2015 y precisó que hace dos años aproximadamente equipos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de Refidomsa sostuvieron reuniones en ambos países, sin que se firmara ningún acuerdo.



Por otra parte, Mejía también refutó las declaraciones del exministro de Economía Juan Ariel Jiménez, quien admitió en sus redes sociales la existencia de la deuda, aunque señaló que asciende a unos 240 millones de dólares.



Al respecto, manifestó que esta cifra no refleja el total, ya que «no incluye el beneficio acumulado del 49 por ciento que Venezuela tenía como socio de la refinería».



El también Secretario General del Movimiento Izquierda Unida (MIU), quien ofreció estas declaraciones en el noticiero “Telenoticias”, recordó que durante el gobierno de Danilo Medina, el pago se complicó debido a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, lo que llevó a la acumulación de utilidades en una cuenta especial.



Mejía subrayó la importancia geopolítica de mantener la alianza con Venezuela, un país con vastas reservas petroleras.



Pese a las discrepancias políticas, consideró ventajosa la relación estratégica con productor de petróleo. Sin embargo, dijo que no avizora un pronto restablecimiento de los vínculos bilaterales.



Este lunes el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la deuda de República Dominicana asciende a unos 350 millones de dólares por concepto de venta de petróleo.



Las relaciones entre los dos países se debilitaron a partir de la reciente incautación por Estados Unidos de un avión oficial de Venezuela que se encontraba en este territorio, acción que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro denunció ante la comunidad internacional.



A raíz de ese hecho, Mejía también alertó que el Gobierno de Abinader miente respecto a lo que ocurrió con la aeronave vinculada a Nicolás Maduro y dijo que República Dominicana actúa como una «colonia».