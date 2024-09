Sudán: decenas de miles de objetos fueron saqueados de un museo

Museo Nacional de Jartum, Sudán

9 de septiembre de 2024.- Decenas de miles de objetos han sido saqueados de un museo sudanés considerado uno de los más importantes de África, afirmó un funcionario de la institución.



El funcionario del Museo Nacional de Jartum dijo que las imágenes satelitales tomadas el año pasado mostraban camiones cargados con artefactos saliendo del museo y dirigiéndose a las fronteras de Sudán, incluida aquella con Sudán del Sur .



El funcionario, que pidió permanecer en el anonimato, no atribuyó la culpa del saqueo. A principios de este mes, la emisora ​​nacional de Sudán informó que el museo había sido objeto de "una operación de saqueo y contrabando a gran escala".



El museo está situado en una zona controlada por las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo paramilitar que lucha contra el ejército regular en la guerra civil de Sudán. Se ha contactado a las Fuerzas de Apoyo Rápido para que hagan comentarios al respecto, que anteriormente han negado que sus combatientes hayan saqueado instituciones.



El Museo Nacional está considerado por los expertos como una de las instituciones más importantes de este tipo en África . Su colección de más de 100.000 piezas incluye momias embalsamadas que datan del año 2.500 a. C., lo que las convierte en unas de las más antiguas y arqueológicamente más importantes del mundo, así como estatuas, cerámicas y murales antiguos, con artefactos desde la Edad de Piedra hasta las eras cristiana e islámica.



También se ha informado de saqueos en otros dos importantes museos sudaneses: la Casa Khalifa en la ciudad de Omdurman y el museo Nyala en el estado de Darfur del Sur.



“Cuando nos enteramos del saqueo, no dormimos durante tres o cuatro días”, dijo el funcionario del Museo Nacional. “Estos objetos son nuestra identidad, la identidad del pueblo sudanés. ¿Pueden imaginar lo que se siente al perder la identidad? Pierden su existencia en este mundo”.



El funcionario dijo que se están realizando intentos de negociar con los gobiernos regionales sobre la devolución de las obras. “En circunstancias normales, ni siquiera está permitido trasladar las piezas de un lugar a otro dentro del museo a menos que esté presente la policía”, dijo.



El Dr. Julien Cooper, arqueólogo de la Universidad Macquarie de Sídney, dijo a la radio ABC de Australia : "El museo tiene una enorme colección de objetos de todas las épocas, culturas y épocas. Es algo que realmente deberíamos valorar".



“Nadie está realmente seguro de los objetos que han desaparecido”, añadió Cooper, egiptólogo y especialista en Sudán que ha pasado tiempo en el museo. “Como el museo ha estado envuelto en la niebla de la guerra desde que comenzó el conflicto, ha sido muy difícil obtener informes sobre lo que ha estado sucediendo en su interior”.



En junio del año pasado circuló en las redes sociales un vídeo en el que se veía a combatientes de las Fuerzas de Defensa de Siria entrando en el laboratorio de bioarqueología del Museo Nacional y abriendo contenedores que contenían momias y otros restos. Las Fuerzas de Defensa de Siria negaron que se hubiera robado nada.



El personal se vio obligado a abandonar el lugar poco después de que estallaran los combates entre las RSF y el ejército en abril del año pasado. Miles de personas han muerto desde que comenzó la guerra, ocho millones han sido desplazadas internamente y otros dos millones han huido a países vecinos.