Chile, Uruguay y Paraguay rechazan revocación de Venezuela sobre autorización a Brasil para custodiar embajada argentina en Caracas

08-09-24.-Luego de que Venezuela revocara la autorización a Brasil para custodiar la embajada argentina en Caracas, Chile, Uruguay y Paraguay rechazaron la medida.



“Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión motivada por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio” contra el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, por parte de quienes consideró prófugos de la justicia, dijo la cancillería venezolana.



Chile se sumó al rechazo a la medida adoptada por el gobierno de Venezuela, al calificarla de “injustificada” y de desconocer los convenios internacionales. En un comunicado, el gobierno del presidente Gabriel Boric —quien no ha reconocido el triunfo de Maduro-- se solidarizó con Argentina y Brasil.



"El Gobierno de la República del Paraguay lamenta y rechaza la decisión unilateral tomada por la República Bolivariana de Venezuela de revocar la autorización conferida al Brasil para la custodia de la residencia oficial de la República Argentina en Caracas, violando los principios consagrados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Asunción en un comunicado.



En el documento, difundido en la red social X, Paraguay reconoce a Brasil "por la representación asumida en resguardo de los intereses y custodia de los inmuebles" de Argentina en territorio venezolano.



"La República del Paraguay insta a la República Bolivariana de Venezuela a respetar las normas internacionales", puntualizó la comunicación.



Uruguay añadió que "esta situación constituye una violación a la normativa internacional y un nuevo avasallamiento de los derechos de los ciudadanos venezolanos asilados en instalaciones de la representación diplomática argentina, a quienes ya se les negó el salvoconducto para abandonar el territorio venezolano y están siendo víctimas en este momento de un asedio permanente de parte de las fuerzas de seguridad del régimen".



Las respuestas brasileña y argentina



Brasil había aceptado en agosto el pedido de Argentina de custodiar su embajada luego de que Caracas ordenase la expulsión del personal diplomático argentino después de que el presidente de ese país, Javier Milei, dijera que no reconocería “otro fraude” en Venezuela tras las disputadas elecciones del 28 de julio que Maduro afirma haber ganado. El líder opositor Edmundo González también sostiene que triunfó de forma contundente.



Brasil señaló que recibía “con sorpresa” la comunicación del gobierno venezolano en la que le informaba de la medida diplomática, de acuerdo con una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación sudamericana.



Indicó que en base a las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares, “Brasil quedará bajo custodia y defensa de los intereses argentinos” hasta que Argentina “indique otro Estado aceptable al gobierno venezolano para ejercer las funciones antes mencionadas”.



Agregó que ratifica la “inviolabilidad” de las instalaciones de la misión argentina en Caracas estipulada en las convenciones internacionales.



Más tarde, Argentina rechazó “la decisión unilateral” de Venezuela y señaló que Caracas debe respetar los convenios internacionales que, refirió, consagran la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.



En un comunicado, la cancillería argentina dijo que “cualquier intento de intromisión o de secuestro de los asilados que permanecen en nuestra residencia oficial será condenado por la comunidad internacional”.



Magalli Meda, ex jefa de campaña y mano derecha de la líder opositora, María Corina Machado, y otros cinco dirigentes y colaboradores políticos de la oposición permanecen en la residencia de la embajada argentina desde marzo, cuando la fiscalía emitió una orden de aprehensión acusándolos de propiciar actos violentos para desestabilizar al gobierno.



Por la tarde, Machado rechazó en su cuenta de X lo que calificó como las “absurdas” acusaciones en contra de los seis asilados en la embajada argentina. Pidió “a las naciones democráticas acompañarnos y brindar... protección necesarios para para todos aquellos activistas que sufren el acoso y la persecución en estas horas”.



La líder opositora pidió a la comunidad internacional realizar las gestiones para la emisión de salvoconductos a sus compañeros de acuerdo con lo que estipulan las normas internacionales.

