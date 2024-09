Retienen en República Dominicana a un segundo avión vinculado al Gobierno de Venezuela

El avión Falcon 200 EX con matrícula YV 3360 tiene prohibido moverse sin una autorización judicial Credito: Web

05-09-24.-Un segundo avión vinculado al Gobierno de Venezuela está retenido en República Dominicana a solicitud de EE. UU., confirmó este miércoles un artículo publicado en el periódico local Diario Libre.



El avión, vinculado al gobierno de Nicolás Maduro, está siendo vigilado las 24 horas del día en el Aeropuerto Joaquín Balaguer", destaca el diario dominicano en su cuenta en la red social X.



De acuerdo a un artículo publicado por Diario Libre, que cita a una fuente que no identifica, el avión en cuestión es un Falcon 200 EX con matrícula YV 3360, y sobre ella también pesa una sanción de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) de EE. UU.



Está las 24 horas del día bajo vigilancia. Tiene prohibido moverse sin una autorización judicial", informó a Diario Libre la fuente no identificada.



El pasado 2 de septiembre, un avión utilizado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro y que estaba recibiendo mantenimiento en la República Dominicana, fue incautado por el Departamento de Justicia estadounidense y trasladado a Florida (sur de EE. UU.).



La aeronave incautada, un Dassault Falcon 900EX, fue adquirido supuestamente de forma ilegal en EEUU a través de una empresa privada, pero realmente prestaba servicios al Ejecutivo venezolano, según las autoridades de ese país.



Desde agosto de 2019, está vigente una Orden Ejecutiva emitida por el expresidente Donald Trump, que prohíbe a los estadounidenses participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendan actuar directa o indirectamente para o en nombre del Gobierno de Venezuela.



Las autoridades de Caracas denunciaron la confiscación del avión como un acto de "piratería" y acusaron a Washington de utilizar su poderío económico y militar para "amedrentar y presionar" a países como República Dominicana "para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales".