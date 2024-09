Vacunación masiva contra la polio en Gaza en medio de una pausa limitada en los combates, dice la ONU

2 de septiembre de 2024.-Israel permitió un “corredor humanitario” para la vacunación masiva contra la polio en áreas designadas de Gaza, después de que la enfermedad fuera detectada allí por primera vez en 25 años, informó Prensa Asociada.



El domingo por la mañana comenzó en Gaza una campaña masiva de vacunación contra la polio para inmunizar a más de 600.000 niños, dijeron la agencia de las Naciones Unidas para los Palestinos (UNRWA) y la Organización Mundial de la Salud, mientras el enclave asediado enfrenta una crisis de salud pública con el resurgimiento de la enfermedad altamente contagiosa. .



En un mensaje de voz alrededor del mediodía hora local, la portavoz de UNRWA, Louise Wateridge, dijo que la pausa en los combates se prolongó durante la mañana, aunque se escucharon algunos disparos poco después de las 6 a.m., cuando estaba previsto que comenzaran.



Cientos “si no miles” de personas acudieron a los centros de salud, clínicas móviles y tiendas de campaña que Wateridge visitó el domingo por la mañana en el centro de Gaza, dijo. "Ha sido una respuesta enormemente positiva".



"Probablemente sea el mayor alivio que he visto en niños", añadió, atribuyendo el sentimiento en parte al breve cese de los combates.



"Esperamos que esto continúe en los próximos días, pero lo que realmente necesitamos es un alto el fuego" que permita brindar más ayuda en un momento en que la situación humanitaria en Gaza es "tan catastrófica como siempre", dijo. dicho. "Los civiles necesitan que esta guerra termine".