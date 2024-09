EEUU: trabajadores hoteleros hacen huelga durante el fin de semana del Día del Trabajo

Trabajadores hoteleros en EEUU en huelga

1 de septiembre de 2024.- Miles de trabajadores de hoteles de Estados Unidos se declararon en huelga para exigir mejores salarios y condiciones laborales en una disputa que probablemente perturbará a muchos viajeros del fin de semana festivo del Día del Trabajo, en medio de advertencias de los sindicatos de que la acción industrial podría intensificarse.



Más de 10.000 trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo en hoteles de Boston, Seattle, Honolulu, Kauai y Greenwich ( Connecticut), así como en las ciudades californianas de San Francisco, San Diego y San José, después de que fracasaran las negociaciones contractuales con los propietarios de los establecimientos.



El sindicato Unite Here, que representa a los trabajadores de hoteles, casinos y aeropuertos de Estados Unidos y Canadá, advirtió que el personal de otras ciudades estaba listo para unirse a la huelga.



“También se han autorizado huelgas que podrían comenzar en cualquier momento”, indicó un comunicado del sindicato, añadiendo que los hoteles de Baltimore, Providence, Oakland y New Haven podrían verse afectados.



El personal exige aumentos salariales y la reversión de los recortes de empleo de la era de la pandemia que, según los organizadores sindicales, han aumentado la carga de trabajo de los trabajadores restantes e impuesto condiciones laborales "dolorosas".



“La industria hotelera se ha recuperado de la pandemia y las tarifas de las habitaciones están en máximos históricos”, dijo Gwen Mills, presidenta internacional de Unite Here, en un comunicado. “Pero los trabajadores de los hoteles no pueden permitirse vivir en las ciudades en las que reciben a los huéspedes. Demasiados trabajadores de hoteles tienen que trabajar en dos o, a veces, en tres empleos para llegar a fin de mes.



“No aceptaremos una ‘nueva normalidad’ en la que las empresas hoteleras se beneficien recortando sus ofertas a los huéspedes y abandonando sus compromisos con los trabajadores”.



El sindicato indicó que hasta la mañana del domingo la huelga había afectado a 24 ciudades con un total de 23.000 habitaciones de hotel.



Esto tuvo lugar durante un fin de semana que se esperaba que fuera el de mayor actividad registrado en el Día del Trabajo, según las previsiones de la Administración de Seguridad del Transporte.



Unite Here, que tiene más de 275.000 miembros, ha acusado a la industria hotelera de utilizar los recortes provocados por los cierres relacionados con el Covid para recortar permanentemente el personal y reducir los servicios a los huéspedes.



Ha pedido a los huéspedes que viajan a los hoteles afectados que cancelen su visita y exijan reembolsos.



La huelga, que está previsto que dure tres días, sigue a meses de conversaciones entre los trabajadores y las cadenas hoteleras Hilton, Hyatt, Marriott y Omni.



Hyatt se mostró decepcionada por la decisión de ir a la huelga. “Esperamos seguir negociando contratos justos y reconocer las contribuciones de los empleados de Hyatt”, dijo Michael D'Angelo, director de relaciones laborales de la empresa.