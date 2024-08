Argentina: Milei firma polémico veto a proyecto de ley para mejorar las pensiones

31-08-24.-El presidente argentino, Javier Milei, firmó este viernes el veto a un proyecto de ley aprobado por el Congreso para reformular el sistema de actualización de las pensiones, una medida que el Ejecutivo anticipó y que fue motivo de fuertes críticas.



Si bien se espera que el veto se publique en el Boletín Oficial del próximo lunes, fuentes de Casa Rosada (sede de Gobierno) confirmaron a EFE que el mandatario ultraliberal ya firmó hoy la resolución.



La firma tuvo lugar poco después de una reunión que el presidente mantuvo con parlamentarios del oficialismo y de la oposición dialoguista.



El proyecto vetado, que había sido aprobado por el Senado el pasado 22 de agosto, establecía una fórmula de actualización mensual de las jubilaciones que combinaba el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales, más un ajuste extraordinario del 8,1 %.



El veto de Milei llega tras varios avisos por parte de miembros del Ejecutivo, argumentando que el aumento previsto implicaría un gasto del 1,2 % del PBI y obligaría al Estado a contraer deuda.



“Hay que entender el trasfondo de todo esto, que es el intento de romper el equilibrio fiscal y la gravedad de todo esto, cuando proponen un gasto sin su contrapartida de recursos. No hay otra razón para hacer esto que no sea romper con el equilibrio de las cuentas públicas”, explicó el pasado lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni.



Las jubilaciones y la inflación



Si bien la Constitución argentina habilita al presidente a vetar total o parcialmente una ley, el Parlamento puede superar esto volviendo a someter a votación el proyecto y obteniendo el voto afirmativo de al menos dos tercios de ambas cámaras legislativas.



Las jubilaciones han sido una de las asignaciones más afectadas por el plan de ajuste del Ejecutivo de Milei puesto en marcha desde que asumió el 10 de diciembre pasado, aunque en marzo el mandatario actualizó por decreto las pensiones, basándose en la inflación, y no mediante una fórmula que regía desde 2021.



Con una inflación del 263,4 % interanual, una de las más altas del mundo, Argentina tiene al 65 % de los 6,5 millones de sus jubilados bajo cobros mínimos y refuerzos de emergencia que llegan a los 305 dólares mensuales -al tipo de cambio oficial-, que representa un 82 % del salario mínimo legal del país.



El pasado miércoles, unos 2.500 jubilados marcharon desde el Congreso hacia la Casa Rosada (sede de Gobierno) para exigir que el presidente no vetara la ley, que además consideran no les otorgaba un aumento suficiente.



Durante la protesta se registraron enfrentamientos con la Policía, que utilizó gas pimienta y golpeó a algunos jubilados con porras (garrotes), en aplicación del protocolo antidisturbios dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.