Unión Europea descarta nuevas sanciones contra el Gobierno de Venezuela

Josep Borrell, representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad Credito: Web

31-08-24.-Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), descartó este jueves que los Estados miembros vayan a adoptar nuevas sanciones contra el Gobierno de Venezuela, aludiendo al hecho de que ya hay 55 personalidades políticas del país con este tipo de medidas.



“La realidad es que tenemos a 55 personalidades políticas de Venezuela ya sancionadas, entre ella la vicepresidenta, que ahora es ministra, creo, de Petróleos Delcy Rodríguez y al que ahora es ministro del Interior, Diosdado Cabello”, indicó Borrell en un consejo informal de ministros de Exteriores de los 27 que se celebró en Bruselas.



“Por eso, los Estados miembros han decidido ver cómo se desarrollan los acontecimientos después de las manifestaciones y la manera en la que el Gobierno busca alguna clase de negociación”, añadió el alto representante de la UE, reseñó EFE.



Cabe mencionar que en este mismo día y en ese mismo encuentro, Borrell señaló que los países del bloque europeo optaron por no reconocer la “legitimidad democrática” de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, por no presentar las actas electorales.



“Hemos pedido las actas una y otra vez, pero, un mes después, no hay esperanza de que Maduro presente las actas, es muy tarde para eso. Al no haber verificación, y tememos que nunca la habrá, no podemos aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo”, adicionó Borrell.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 537 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2024/08/29/ue-descarta-nuevas-sanciones-contra-el-gobierno-de-venezuela/)