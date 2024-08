Chile: se destapa red de corrupción y tráfico de influencias

Abogado Luis Hermosilla

28 de agosto de 2024.- En Chile, la grabación de una reunión enviada a un fiscal como audio destapó una red de corrupción de la cual todavía no se conocen todos los alcances.



Hasta ahora involucra al ex Presidente Piñera, el ex director de la Policía de Investigaciones, y muchos otros funcionarios de gobierno y empresarios.



Tras 5 días de audiencia, la jueza tomó una determinación que cambiará la vida de lujos, fiestas y yates por una celda, mientras dura la investigación, cuyo plazo es de 180 días.



El Centro de Investigación Periodística, Ciper Chile, dio a conocer en noviembre del año pasado un largo audio del influyente abogado Luis Hermosilla haciendo gala de las coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Tras ello, se incautó el teléfono celular del abogado, lo que sería una caja de pandora.



De las 770 mil páginas con los chats de Luis Hermosilla la Fiscalía solamente ha investigado una pequeña parte utilizando un software que le permite buscar por palabras clave. ¿Cuántos más jueces, fiscales, periodistas, parlamentarios pueden caer?



Solo un 3% de las personas que habitan en Chile confían poco o nada en las instituciones judiciales del país, y la mayoría cree que hay una justicia para ricos y otra para pobres.



Finalmente es el Poder Judicial el que deberá zanjar este caso y demostrar a la ciudadanía que no está corrompido totalmente después de todos los cuestionamientos que han salido a la luz pública.