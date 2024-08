“Los campamentos por Palestina se esparcieron por las universidades" de los EE.UU

Anderson Bean es un joven norteamericano, profesor de la Universidad Estatal Técnica y Agrícola de Carolina del Norte y militante del Colectivo Tempest. La página de la Liga Internacional Socialista aprovechó su estadía en Buenos Aires para conversar sobre la actualidad social y política en Estados Unidos.

Reproducimos laentrevista publicada el 14 de agosto de 2024

Las movilizaciones de la juventud universitaria norteamericana en solidaridad con Palestina impactan al mundo, incluso se comparan con las marchas de los años 70 por Vietnam. ¿Qué nos podés contar de ese proceso?

En general antes del 7 de octubre el movimiento palestino estaba en una especie de reflujo. Por ejemplo, el movimiento BDS tenía altibajos dependiendo de lo que pasaba en Palestina. Pero con el 7 de octubre y, por supuesto, la respuesta genocida de Israel, el movimiento repuntó bastante. No sólo el movimiento BDS, sino también los campamentos que se esparcieron por las universidades de todo el país. Millones de personas protestando. Hubo varias marchas en Washington D.C. con cientos de miles de personas en las calles. Hubo marchas en Chicago, en Nueva York, en diferentes partes de California. Como en Greensboro, donde vivo, una ciudad de tal vez 300.000 habitantes, y tuvimos marchas de más de 500 personas cada semana. Es todo un logro para una ciudad tan pequeña. Como dije, en Washington DC hubo protestas de cientos de miles de personas que sucedían cada tanto. La gente de todo el país conseguía colectivos para ir hasta DC para participar.

Luego, una vez que el semestre de primavera comienza en las universidades una gran parte del movimiento se va hacia allí. Y estos campamentos empiezan a aparecer en todos lados, en diferentes universidades. En Carolina del Norte hubo al menos dos: uno en la Universidad de Chapel Hill y el otro en Charlotte. La gente acampaba en el césped, exigiendo reclamos como la desinversión en las empresas israelíes, que son cómplices del genocidio en Palestina. Y sí, surgieron por todos lados. Este movimiento es dirigido por palestinos, pero no es exclusivamente un movimiento palestino. La Voz Judía por la Paz es una gran organización en Estados Unidos que lucha contra el apartheid y la ocupación y que ha participado en los campamentos y la organización de las marchas. Así que hubo mucha participación y organización por parte de jóvenes judíos, jóvenes palestinos, gente de izquierda, anarquistas, de todo.

A la vez, se encontraron con todo tipo de represión. No fue sólo en los estados republicanos o por parte de autoridades universitarias republicanas: fue un intento bipartidista de aplastar estas protestas, llamándolos partidarios de Hamas y terroristas. También hubo intentos de llamar a estos campamentos antisemitas porque tratan de equiparar cualquier crítica al Estado de Israel como equivalente al antisemitismo. Así que hubo muchos vaivenes. Muchos campamentos se cerraron debido a la represión y las detenciones. De todos modos, siempre es difícil cuando te organizas en los campus porque cuando termina el semestre y llega el verano la gente se va a casa. Así que hay un momento de desmovilización. En su mayoría, los campamentos ya no existen debido al verano y a la represión. Y gran parte del movimiento se ha apagado. Este es el patrón de lo que pasa cuando llegan las elecciones. El Partido Demócrata tiende a cooptar el movimiento para decir: "Miren qué horrible es Trump, así que dejen de organizarse y hagan lo que puedan para derrotarlo". Es el llamado mal menor…

El apoyo a Palestina o la crítica al ataque de Israel, ¿fue sólo un movimiento juvenil o también participaron sectores sindicales u otro tipo de organizaciones sociales?

Es una buena pregunta. Creo que, a partir del 7 de octubre hasta quizás enero o febrero, la mayor parte de la organización fue en torno a estas marchas. Los campamentos no empezaron hasta el semestre de primavera, por lo que la organización de estas marchas y los campamentos en los campus universitarios hay definitivamente casi en su totalidad jóvenes. Hay algo de apoyo del personal docente en estos campus. Y varios sindicatos han apoyado el movimiento. No hubo necesariamente una huelga ni un sindicato que haya dicho: "Vamos a dejar de trabajar hasta que se cumplan nuestras demandas en torno a la cuestión de Palestina". Pero sí hubo sindicatos que hicieron pronunciamientos y estoy seguro de que por ejemplo UAW pidió un alto el fuego. United Auto Workers es un sindicato de trabajadores del automóvil. Así que hubo sindicatos que pidieron un alto al fuego, pero no paros, al menos que yo sepa.

En Estados Unidos también hubo luchas muy importantes del movimiento obrero. ¿Qué nos podés contar al respecto?

Sí, el movimiento sindical ha experimentado un aumento de actividad en los últimos años. Mencionaré algunas aquí. La primera fue, en 2023, la huelga de los tres grandes sindicatos UAW: General Motors, Ford y Stellantis.

El acuerdo incluye aumentos salariales de entre el 25% y el 33%, plazos más cortos para que los empleados alcancen los salarios máximos y una vía para que los empleados de las futuras plantas de baterías se sindicalicen. En particular, la UAW también logró eliminar un sistema salarial escalonado que segregaba a los trabajadores de los mismos lugares de trabajo que hacían el mismo trabajo a escalas salariales y de beneficios separadas, y colocaba a los nuevos empleados en escalas salariales más bajas con beneficios limitados en comparación con los empleados existentes.

Hay otros dos casos que quisiera destacar en los que casi se convocaron huelgas pero al final se evitaron, y la mera amenaza de huelga llevó a conseguir algunas reivindicaciones sustanciales. El primero es UPS. El año pasado, los trabajadores de la empresa transportista UPS se estaban preparando para una huelga histórica, cuando acordaron un contrato sólo unas semanas antes de iniciar la huelga. El presidente de Teamsters, Sean O’Brien, lo calificó como "el mejor contrato en la historia de UPS". El sindicato de camioneros logró muchos de sus objetivos, entre ellos conseguir aumentos salariales generales de 2,75 dólares por hora, retroactivos al 1° de agosto, y aumentos generales de al menos 7,50 dólares por hora, lo que supone más de 15.000 dólares anuales para los empleados a tiempo completo durante la vigencia del contrato. Además, algunos trabajadores recibieron aumentos incluso mayores, ya que la empresa acordó eliminar una escala salarial más baja para los contratados desde 2018. La empresa también se comprometió a abordar las preocupaciones sobre la falta de aire acondicionado en sus 95.000 furgonetas de reparto en todo Estados Unidos.

La segunda es la lucha en la automotriz DTNA. En abril de este año, los trabajadores de DTNA, también organizados en UAW, casi hicieron una huelga en varias fábricas de camiones pesados y autobuses en el sur, principalmente en Carolina del Norte, donde vivo. Los trabajadores consiguieron un aumento salarial mínimo del 25% en cuatro años. Además, nuestro sindicato bloqueó con éxito los intentos de la empresa de aumentar los costos de atención médica para los trabajadores. También logró incluir una cláusula de ajuste del costo de vida (COLA) en el contrato, lo que garantiza que los salarios se mantendrán al ritmo de la inflación. Por primera vez en la historia, los trabajadores de UAW en DTNA recibirán cheques de participación en las ganancias a partir de 2025. Por último, a pesar de la fuerte oposición de la empresa, los trabajadores de UAW en DTNA eliminaron con éxito el sistema salarial de dos niveles y lograron la igualación de la escala salarial en todas las plantas de DTNA organizadas por UAW.

Pero quisiera terminar señalando la política antilaboral de la administración Biden. En lo que hubiera sido una de las mayores huelgas en décadas, se produjo la huelga de los trabajadores ferroviarios, pero Biden ayudó a aprobar un proyecto de ley que obligaba a los ferroviarios a aceptar un contrato sin tiempo libre remunerado para evitar una huelga, lo que básicamente limitaba su derecho legal a hacer huelga y así limitaba cualquier influencia que tuvieran para negociar con algunos de los patrones más poderosos del país.

En la práctica, Biden, que se ha autodenominado "el presidente más pro-laboral", y el Congreso están anteponiendo el derecho de los patrones ferroviarios a obtener ganancias por encima del derecho de los trabajadores a una salud y seguridad básicas en el trabajo.

Los trabajadores ferroviarios rechazaron abrumadoramente este contrato y obligarlos a aceptar un contrato inadecuado contra su voluntad es un claro ataque a los sindicatos, los derechos laborales y la democracia.

El movimiento Black Lives Matter, las huelgas automotrices, el apoyo a Palestina. Hay una gran acumulación de luchas en Estados Unidos en la última década…

Creo que muchas de las preguntas se refieren a la cuestión del mal menor. A menudo los movimientos se construyen, crecen, pero luego llegan las elecciones y los liberales y los socialdemócratas argumentan que "los republicanos son terribles, tenemos que canalizar recursos hacia las campañas del Partido Demócrata", y esto tiene un efecto desmovilizador en nuestros movimientos. ¿Tienes el concepto de mal menor, verdad? Estoy seguro que sí. Creo que hay dos factores. Como sabes, hay elecciones presidenciales cada cuatro años, pero siempre hay elecciones de mitad de mandato. Así que cada dos años hay elecciones y las campañas siempre empiezan varios meses antes. Así que no hay mucho tiempo entre elecciones para construir movimientos sostenibles. Y el otro problema es la cuestión del movimientismo: todos los recursos se invierten en construir movimientos, que por supuesto queremos construir, pero también tenemos que construir organizaciones revolucionarias que puedan sostener estos movimientos. Porque una cosa es hacer un llamamiento a una marcha y que se presenten 200.000 personas, pero ¿cómo mantener esa energía, cómo mantener esa organización? Y sin crear organizaciones revolucionarias, esos movimientos van a depender de lo enojada que esté la gente en ese momento. Así que creo que hay una combinación: tenemos que construir movimientos, pero tenemos que construir una organización sostenible dentro de esos movimientos. Y también tenemos que luchar contra esta política del mal menor.

Quizás las mayores protestas de la historia de Estados Unidos fueron las protestas por George Floyd en el verano de 2020. Para la gente que no está familiarizada con George Floyd, fue asesinado por la policía. Millones de personas en todo el país protestaron en verano, también en medio de la COVID, y se lograron todo tipo de victorias y logros. Muchos de ellos fueron simbólicos, como cambiar el nombre de las escuelas y retirar estatuas. Pero hubo algunas victorias más sustanciales, como que ciertas ciudades retiraron a la policía de las escuelas, o que ciertas ciudades desviaron fondos de la policía a más servicios sociales y este tipo de cuestiones, como desfinanciar a la policía. Pero en 2020 hubo una elección presidencial y ahora están las elecciones de noviembre. El verano no está tan lejos de noviembre, por lo que hay cantidades masivas, millones de personas protestando y luego un par de meses después no hay mucho que mostrar aparte de unas pocas victorias, pero en términos de organización sostenida se disipa.

Ahora Estados Unidos va a una elección presidencial. El cambio de Biden por Kamala Harris, ¿abrió expectativas? ¿Qué percibís vos entre los estudiantes y los trabajadores?

Lo primero que hay que decir es que Biden ha dado apoyo político y financiero al genocidio de Israel, miles y miles de millones de dólares que han resultado en la muerte de más de 180.000 palestinos. Se habló durante un tiempo de 38.000 o 40.000, pero esas son las personas asesinadas directamente. Si se incluyen los que mueren de hambre y falta de acceso a la atención sanitaria, la cifra real es de más de 180.000. Y eso no molestó al establishment demócrata. Dijeron: "Biden es nuestro hombre. Nos quedamos con Biden. Es nuestra mejor oportunidad de ganar. Nos quedamos con él". Luego tuvieron el primer debate presidencial, hace un mes.

En los últimos años, Biden ha sufrido un importante deterioro cognitivo. En ese debate fue totalmente incoherente. Nada de lo que dijo tenía sentido. A menudo olvidaba lo que estaba diciendo. Debatió con Trump sobre quién es mejor golfista, lo que duró más de lo que a nadie le importaba. Y eso provocó pánico en el Partido Demócrata. Este era el tipo que habían estado defendiendo, el que defiende el genocidio, el que militarizó la frontera, el que acabó con la huelga de los ferroviarios, el que dio más dinero a la policía. Todo esto les parecía bien. Pero su pobre actuación en el debate era inaceptable, esto les hizo entrar en pánico. Y dijeron: "Este tipo no es elegible, es incoherente". Sus números sufrieron un golpe significativo después del debate. Y tenían pocas opciones. Entonces se dieron cuenta de que tenían que cambiar. Y era demasiado tarde para hacer una primaria o una votación, así que eligieron a la vicepresidenta, Kamala Harris. Por supuesto, ella ha estado con Biden hasta el final. El pánico en el establishment del Partido Demócrata ha desaparecido. Creen que lo tienen todo resuelto, que tienen un candidato competente y que van a ganar. Ahora con Kamala están por las nubes. Tienen mucha confianza. Entre el establishment demócrata hay mucho entusiasmo solo porque tienen a alguien coherente.

Pero entre la clase trabajadora, entre los estudiantes, la gente es muy consciente de que ambos partidos no tienen respuesta a la crisis, que ambos son antiobreros. Los salarios se han estancado con Biden mientras que los precios están subiendo. Ambos partidos son antiobreros. Ambos partidos son antiinmigrantes. Ambos partidos apoyan el genocidio contra los palestinos. Pero incluso después de señalarlo, es como un disco rayado porque mucha gente dice: "Miren, simplemente tenemos que taparnos la nariz y derrotar a un presidente fascista". Caracterizan a Trump como fascista. Así que en las elecciones habrá personas que votarán por Kamala, no por entusiasmo, no por su programa político, sino simplemente porque la consideran el mal menor.

Si hay una desconfianza grande en los dos partidos tradicionales, significa que hay espacio político para el desarrollo de ideas revolucionarias, ¿es así?

Algo así. Suceden dos cosas. Una es que esto obviamente abre la puerta para que tanto la derecha como la izquierda crezcan debido a la desilusión con la política dominante, porque ninguno de los dos partidos tiene respuestas a la crisis. La gente va a buscar todo tipo de respuestas para entender su precariedad, cuál es la causa de la crisis, cuáles son las soluciones. Así que esto presenta la oportunidad de crecimiento tanto para la derecha como para la izquierda. Para la izquierda, con una elección tan reñida, el mayor debate en este momento es cómo relacionarnos con las elecciones. ¿Deberíamos apoyar a un partido capitalista, neoliberal, de derecha, pro genocida, incluso si eso significa desmovilizar y disminuir nuestras fuerzas, es decir, disminuir la única palanca que tenemos para ganar algo? Nuestra perspectiva es que no deberíamos distraer ni un segundo, ni un centavo de nuestros escasos recursos, porque debilitaríamos el único poder que tenemos para ganar. Necesitamos construir y organizar nuestro lado para luchar contra quien gane. Es decir, si bajo la presidencia de Trump hay una clase obrera militante masiva en las calles, podríamos tener más posibilidades de obtener avances que con una organización de clase obrera totalmente desmovilizada y débil contra un establishment demócrata. Incluso si nos fijamos en los años de Biden, en varios temas fue peor que Trump. Y no porque sea un peor presidente en abstracto, sino por la relación de fuerzas. Los presidentes no actúan aislados de las condiciones materiales.

Por ejemplo, Biden en sus primeros cien días en el cargo deportó a más inmigrantes que Trump en su primer año. Así que si decimos que Trump es terrible en materia de inmigración, y que sólo por el bien de los inmigrantes deberíamos votar por los demócratas, los demócratas deportaron a más inmigrantes en los primeros cien días que Trump en todo el primer año. Hay más inmigrantes en los centros de detención de inmigrantes hoy que al final del primer mandato de Trump.

En cuanto a la cuestión de la policía, Biden y Harris aumentaron la financiación para la policía y aumentaron el número de agentes en las calles. Y como resultado de eso, los últimos cuatro años han tenido un número récord de asesinatos llevados a cabo por la policía. Biden y Harris dieron más dinero a la policía que Trump. En casi todos los temas, Biden ha cumplido mejor las promesas de Trump porque no se enfrentó al mismo tipo de resistencia. Por lo tanto, si debilitamos nuestra resistencia, estaremos menos preparados para luchar contra cualquiera de estos dos partidos capitalistas.

¿En qué situación están hoy Bernie Sanders y el DSA, los Socialistas Demócratas?

Antes de las elecciones de 2016, el DSA tenía unos 6.000 miembros y estaba bastante estancado. Y con las elecciones de 2016 y en los años posteriores, debido a la campaña de Bernie y algunas otras razones, la membresía aumentó a unos 90.000. Pero desde entonces ha estado cayendo. Es difícil hablar de DSA porque hay muchas tendencias internas. Pero en términos generales, se ha movido hacia la derecha, y su membresía ha caído drásticamente recientemente.

En términos generales, aunque no todos, en DSA la estrategia era apoyar a supuestos candidatos socialistas que se postulaban dentro del Partido Demócrata para empujarlo hacia la izquierda, lo que nunca funcionó, o acumular fuerzas dentro del Partido Demócrata y luego hacer lo que llaman una ruptura sucia. Es decir, acumular fuerzas dentro del Partido Demócrata y luego separarse y formar algo nuevo. Pero aquí estamos, ocho años después. No estamos más cerca de una ruptura sucia. El Partido Demócrata está más a la derecha que antes. El DSA está más a la derecha que antes. Los socialistas que están en el gobierno, como Ocasio Cortez, Jamaal Bowman, todos decían que Biden es "su hombre", que se quedan con Biden, incluso antes de que Biden renunciara, porque "Biden va a derrotar al fascismo". Así que estos candidatos se han movido mucho hacia la derecha.

Bowman votó a favor de 4.000 millones de dólares en ayuda militar directa a Israel, atacó al movimiento BDS y realizó una gira de propaganda a Israel. Se trata de alguien que es miembro de una organización que es formalmente pro-Palestina y pro-BDS. Y luego hubo una crisis dentro de la DSA, donde uno de los capítulos, creo que el capítulo de Madison en Wisconsin, lideró una campaña para expulsar a Bowman de la DSA porque apoyaba a Israel. Y lo que terminó haciendo la DSA fue que, en lugar de expulsar a Bowman, disciplinaron al grupo de trabajo de BDS desautorizándolo. Así que la DSA, en lugar de disciplinar a un político pro-Israel, disciplinó al grupo que estaba realizando acciones a favor de Palestina. Y esto provocó una gran división en el DSA.

En general, como usted ha dicho, sus cifras están disminuyendo. Se están moviendo hacia la derecha. En este momento, sus candidatos son casi demócratas del establishment típicos. Esas dos estrategias que se debatían en 2016 han resultado ser un fracaso.

¿Qué está proponiendo el Colectivo Tempest? ¿Cuáles son sus campañas o propuestas más importantes?

Bueno, Tempest está tratando de hacer todo tipo de cosas. Estamos tratando de construir Tempest como una corriente revolucionaria que pueda sostener movimientos, que lleve la política revolucionaria desde abajo a estos movimientos, argumentando contra el mal menor. Por ejemplo, abogando por la abolición de la policía y ese tipo de cuestiones. La construcción de Tempest es un proyecto y también ha estado muy involucrada en el movimiento palestino. Tenemos muchos compañeros que han estado organizando en Palestina. Y tenemos compañeros que están en la UAW, haciendo mucha organización en torno a las huelgas de automóviles.

También está Cop City. Básicamente, en varias ciudades están construyendo ciudades artificiales para que la policía practique sus tácticas con la población civil. Las dos más grandes fueron una en Atlanta y otra en Chicago. Hubo un movimiento masivo contra ambas. Estábamos en Atlanta, tratando de evitar que la ciudad gastara millones de dólares para construir una ciudad falsa para la práctica policial, mientras había pobreza y personas sin hogar. La otra cosa sobre Cop City es que reúne todo tipo de movimientos. A veces, estos movimientos son aislados: por un lado, la lucha por desfinanciar a la policía; por otro, los derechos de los inmigrantes. Pero, a veces, convergen. En este caso, se está uniendo el movimiento Black Lives Matter, el movimiento por la abolición de la policía y, como también se talan muchos bosques para construir esto, el movimiento ecologista se está involucrando en esta lucha. Y, como parte de esto tiene una historia indígena, también existen esos movimientos. Se unen en torno a este tema que afecta a todos.