México somete a "pausa" su relación con Estados Unidos y Canadá, los acusa de injerencistas

Andrés López Obrador Credito: Agencias

27 de agosto de 2024.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la relación con la Embajada de Estados Unidos en México se encuentra en pausa tras la declaraciones del jefe de la misión diplomática, Ken Salazar sobre la inviabilidad de la elección de jueces, magistrados y ministros. Aunque precisó que no es un asunto personal porque tienen una buena relación, es improcedente la injerencia en asuntos que solo corresponden a los mexicanos.



-¿Pausar significa que ya no venga?



-Pausar significa que vamos a darnos nuestros tiempo porque ojalá y el Departamento de Estado porque tampoco es… que casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada, lo hacen los canadienses que es también de pena ajena el gobierno de Canadá. Parece estado asociado. Juntos.



-¿Cuál es el origen de esta acción conjunta?



-Ellos quisieran tener injerencia en asuntos que solo corresponden a los mexicanos.



“Todos tienen el derecho a manifestarse pero existe un estado de derecho, por so nos guiamos por lo que establece la Constitución. Y esta establece que el presidente debe ajustarse a los principios, de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Esos principios son los que aplicamos, ¿Cómo le vamos a permitir al embajador, con todo respeto, no es un asunto de pleito, de enemistades, como le vamos permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo?”.



Sin embargo, López Obrador fue claro en señalar que en realidad es una postura del Departamento de Estado, por lo que exigió respeto a la soberanía mexicana porque en ese pronunciamiento no hubo respeto. Subrayó que “mientras yo esté aquí no vamos a permitir ninguna violación a la soberanía. Ya me voy a ir, me faltan 30 días, pero mientras esté aquí, no puedo permitir que se viole la Constitución.}



-¿La pausa es con las embajadas o con los gobiernos nacionales?



-Con la embajada porque él esta buscando que hablemos. Imagínense, viene aquí, no es un asunto personal, hemos mantenido muy buenas relaciones, muy constructivas pero el viene aquí, lo recibe el presidente de México, olvídense de Andrés Manuel es la investidura presidencial y de repente salga decir vine a darle mi opinión de que no de debe el pueblo de México elegir a los jueces, magistrados y ministros. Porque eso como llegaron a decirlo es antidemocrático.



López Obrador señaló que más que una disculpa por la pretensión de intervenir en asuntos que sólo competen a México por lo que en su caso, tienen que salir a aclarar las cosas y respetar la soberanía nacional.



-¿Con la Presidenta electa se va a mantener...?



-Si cualquier gobierno tiene que defender la soberanía de sus pueblos. Ya lo dijo el presidenta . Electa diálogo si, pero hay cosas que solo atañen a nuestro país. Imagínese que vamos a debatir con el embajador de Estados Unidos, pero también que ven los de Canadá pero también que vengan China y como también son importantes los rusos, que vengan. Los casos de México, que les parece la señora Piña



-¿Hay muchos actores pronunciándose sobre la reforma, le preocupa o le inquieta el escenario que pudiera dejar a Claudia Sheinbaum?



-Pienso, que no, están en su derecho, en una autentica democracia se debe garantizar el derecho a manifestarse a disentir, pero también en una democracia decide la mayoría Y la mayoría del pueblo de México quiere que continúe la transformación.