EEUU: Se espera que Robert F Kennedy Jr. Abandone la candidatura presidencial y apoye a Donald Trump

Las fuentes le dicen a ABC News que Kennedy planea respaldar al ex presidente.



21 de agosto d e2024.-Robert F. Kennedy Jr. planea abandonar la carrera presidencial a finales de esta semana, dijeron a ABC News fuentes familiarizadas con la decisión, informaron fuentes a Noticias de ABC.



Las fuentes le dijeron a ABC News que Kennedy planea respaldar a Donald Trump, pero cuando ABC News le preguntó directamente si respaldaría al expresidente, Kennedy dijo: "No lo confirmaré ni lo negaré".



"No estamos hablando de nada de eso", dijo.



MÁS: RFK Jr. dice que "no tiene planes de respaldar" a Harris después de que recientemente intentó concertar una reunión con ella



Las fuentes advirtieron que la decisión aún no está finalizada y aún podría cambiar, y una fuente agregó que la esperanza de Kennedy es, en parte, finalizar las cosas rápidamente para tratar de frenar el impulso de la Convención Nacional Demócrata.



Un posible escenario que se está discutiendo es que Kennedy aparezca en el escenario con Trump en un evento en Phoenix el viernes, aunque las fuentes advirtieron que el pensamiento de Kennedy siempre podría cambiar y fuentes cercanas a Trump dicen que no hay ningún plan finalizado para el viernes.



La directora de campaña de Kennedy, Amaryllis Fox, envió un correo electrónico al personal superior el miércoles por la mañana agradeciéndoles por su arduo trabajo, pero indicó que no se había tomado una decisión sobre el camino a seguir, dijo a ABC News una fuente familiarizada con el correo electrónico.