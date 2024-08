EEUU: Policía de Chicago arresta a manifestantes en Convención Nacional Demócrata

Manifestantes protestan durante la Convención Nacional Demócrata de 2024 en Union Park en Chicago

20 de agosto de 2024.- Trece personas fueron arrestadas en las protestas del primer día de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, la mayoría de ellas en relación con una “breve violación” de las vallas de seguridad “dentro del alcance visual y sonoro del United Center”, informó el martes la policía.



Están planeadas más protestas para esta semana, entre ellas, una la noche del martes afuera del consulado israelí. Sin embargo, la asistencia a la marcha principal del lunes fue mucho menor de lo estimado por los organizadores, quienes esperaban más de 20.000 asistentes.



El superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling, dijo el martes que se congregaron alrededor de 3.500 personas y que la gran mayoría de los manifestantes se comportaron pacíficamente.



No obstante, algunos chocaron con la policía, utilizaron gas lacrimógeno contra los agentes y les arrojaron botellas de agua durante el enfrentamiento en el parque, donde se produjo una violación de la seguridad de las vallas, dijo Snelling. Señaló que los agentes no usaron ningún aerosol químico.



“Nuestros agentes mostraron un gran control”, dijo en una conferencia de prensa. “No toleraremos el vandalismo ni la violencia en nuestra ciudad… Seguiremos protegiendo la ciudad”.



Snelling señaló que, dado que se han planeado más protestas, su departamento está preparado para desescalar las situaciones siempre que sea posible.



“Nuevamente estamos a la altura del desafío”, dijo Snelling. “La ciudad está a la altura del desafío”.



El parque donde se realizó la mayoría de los arrestos, ubicado a una calle del centro de convenciones donde se realiza el evento, sirvió como punto de destino para una marcha de miles de personas que hicieron un llamado a un cese al fuego en la guerra entre Israel y Hamás. Varias docenas de activistas se apartaron del grupo principal, atravesaron las vallas y fueron repelidos por la policía.



Las autoridades dijeron que el perímetro interno de seguridad que rodea al United Center no fue vulnerado y que no había ningún riesgo para los asistentes a la convención.



La mañana del martes, se colocó una línea adicional de vallas en el parque, y las altas barreras metálicas se reforzaron para evitar que los manifestantes levanten y retiren los paneles en el futuro. En las primeras horas del martes, no había policías ni manifestantes en el parque.



Las 13 personas arrestadas en las protestas del lunes fueron detenidas por cargos que van desde violación de la propiedad privada y resistencia y obstrucción de un arresto, hasta agresión con agravantes contra agentes policiacos, dijo Snelling.



Al menos 10 de ellas fueron arrestadas en relación con las vallas, afirmó.