Israel perpetra crímenes de guerra a plena vista en Gaza, dice exdiplomático del Reino Unido

Edificios dañados en Khan Younis, Gaza

19 de agosto de 2024.- Israel está cometiendo crímenes de guerra “flagrante y regularmente” en Gaza, según un ex diplomático británico que recientemente renunció porque los ministros no prohibieron la venta de armas al gobierno de Benjamin Netanyahu.



Mark Smith, quien renunció como funcionario antiterrorista en la embajada británica en Dublín después de presentar quejas sobre la venta de armas británicas a Israel, dijo a la BBC el lunes que creía que Israel estaba violando el derecho internacional.



Smith dijo al programa Today de Radio 4: “Cuando miras lo que constituye un crimen de guerra, en realidad queda bastante claro, incluso por lo que ves en fuentes abiertas en la televisión, que el Estado de Israel está perpetrando crímenes de guerra a plena vista.



“Cualquiera que tenga un conocimiento básico de estas cosas puede ver que se están cometiendo crímenes de guerra, no una, ni dos, ni pocas veces, sino de manera bastante flagrante, abierta y regular”.



La salida de Smith se hizo pública durante el fin de semana después de que se filtrara un correo electrónico de renuncia en el que acusaba a altos miembros del gobierno israelí de "intenciones genocidas manifiestas". En un mensaje enviado a cientos de funcionarios y asesores, Smith dijo que "no hay justificación para que el Reino Unido siga vendiendo armas a Israel, pero de alguna manera continúa".



La renuncia se produjo mientras el gobierno británico lleva a cabo una revisión de sus reglas de licencias de exportación de armas a Israel. David Lammy, ahora secretario de Asuntos Exteriores, pidió a la oposición una “pausa” en las ventas, pero desde que asumió el cargo ha dicho que está estudiando la posibilidad de limitar las “armas ofensivas en Gaza”.



La revisión de Lammy se ha retrasado debido a la creciente crisis en Oriente Medio y a la dificultad legal para distinguir entre armas ofensivas y defensivas.



Mientras continúa esa revisión, los abogados han presentado denuncias ante el tribunal superior de Londres sobre palestinos que fueron torturados, dejados sin tratamiento en el hospital e incapaces de escapar de los constantes bombardeos. Los abogados están buscando una orden judicial que bloquee futuras ventas de armas debido a lo que dicen es un riesgo claro de que las armas se utilicen para cometer violaciones del derecho internacional humanitario.



Los fabricantes de armas que buscan licencias de exportación para venderlas a Israel dicen que les han dicho que se han suspendido nuevas licencias en espera de la revisión.



Smith, quien dice que anteriormente dirigió una evaluación gubernamental sobre la legalidad de las ventas de armas a diferentes países, dijo el lunes que había planteado sus preocupaciones al secretario de Asuntos Exteriores y a "prácticamente todos los niveles de la organización".



Cuando se le preguntó qué respuesta le habían dado, respondió: “Renuncié por este tema, para que puedan juntar las piezas. Pero basta decir que ninguna respuesta fue satisfactoria”.