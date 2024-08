Condenan eliminación de unidad para búsqueda de niños en Argentina

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto

18 de agosto de 2024.- La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, condenó hoy la decisión del Gobierno argentino de retirar a la Comisión por el Derecho a la Identidad (Conadi) las facultades para investigar la apropiación de menores.



En entrevista concedida al diario Página 12, De Carlotto advirtió que el Ejecutivo de Javier Milei atenta contra los derechos humanos y pidió que no se borren tantos años de lucha para recuperar a cientos de pequeños arrebatados a sus familias durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).



Mediante el decreto 727/2024, Milei derogó el 715 del 9 de junio de 2004, mediante el cual fue creada la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (UEI).



Con esa acción, la Conadi no podrá dirigir indagaciones ni acceder a archivos para contribuir a la búsqueda llevada a cabo por Abuelas.



La Conadi tiene 31 años y atiende no solo a los desaparecidos por razones políticas, sino también a los niños robados de los hospitales. Se dedica a la defensa de la infancia. Milei avanza contra ella y contra las Abuelas que estamos sin presupuesto. Es un acto de maldad de un gobierno que debería permitir que conozcamos quiénes somos y reparar la injusticia de vivir con otro nombre, otra gente y otra historia, afirmó.



La luchadora denunció que La Libertad Avanza (LLA) responde a los represores y agradeció el apoyo brindado ante este escenario por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.



Falta mucho todavía. Estamos buscando a muchos nietos. Hacemos las cosas en paz, para el bien común y no le causamos daño a nadie. Estamos sufriendo que el gobierno, que fue votado por el pueblo, esté generando tanta división. Igual, seguimos luchando. Me gustaría mirar a los ojos a Milei para entender por qué es tan negativo con un sector y con otro tan generoso, apuntó.



Además, criticó los pronunciamientos del mandatario sobre una “reconciliación” con las Fuerzas Armadas.



Reconciliación, nada. Acá es Verdad, Memoria y Justicia. Aquí hubo un genocidio, muertos, heridos, desaparecidos, niños robados.



La responsabilidad de cada quien debe ser investigada. Quienes no hicieron nada malo estarán tranquilos y los que sí, tienen que pagar para evitar que se repita la historia. Aquí hubo 30 mil desaparecidos y todavía se burlan de este número, aseveró.



Además, consideró que seis diputados de LLA que visitaron a genocidas en el penal de Ezeiza deben ser expulsados del Congreso.



Fueron a ver a criminales que no se arrepienten y aseguran que si salieran volverían a hacer lo mismo. Dicen que fueron por error. No somos tontos. Sabían a quiénes veían y se tomaron fotos. Esto es una burla para el pueblo, señaló.



Hay un sector de la sociedad que no sufrió lo que pasamos nosotros. Sería bueno que en las escuelas y en las universidades se siga hablando de los derechos humanos y de cuando fueron violentados, añadió.