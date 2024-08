No abordar el brote de Mpox "es un riesgo no sólo para África sino para todo el mundo" dice especialista

Un trabajador sanitario en un centro de tratamiento de mpox en Munigi, en el Congo

17 de agosto de 2024.- No mostrar solidaridad con los países africanos que se encuentran en el centro del brote de mox pondrá al mundo en riesgo y perjudicará los preparativos para futuras pandemias, han dicho líderes de salud.



La Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles una emergencia de salud pública internacional ante el aumento de casos que se están extendiendo más allá de la República Democrática del Congo (RDC), donde el virus es endémico.



En lo que va de año, se han notificado más de 18.700 casos (y más de 500 muertes) en África, cifra ya superior a la de todo 2023. Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han declarado una emergencia de salud pública continental .



El Dr. Ebere Okereke, miembro asociado del programa de salud global de Chatham House, dijo: “Las consecuencias de no responder con firmeza a estas declaraciones podrían ser graves y conducir potencialmente a una mayor propagación de variantes nuevas y más peligrosas. El riesgo de no actuar ahora no es sólo un riesgo para África, sino para el resto del mundo”.



Ambas declaraciones, dijo, “brindan una oportunidad para poner a prueba la respuesta global a las emergencias sanitarias en la era post-Covid-19, para demostrar que se han aprendido lecciones de equidad”.



La respuesta a la pandemia de Covid dañó las relaciones entre los países más ricos y más pobres. Los recursos, incluidas vacunas, pruebas y EPP, tardaron mucho más en llegar a los países en desarrollo que a sus homólogos más ricos.



Las negociaciones en torno a un acuerdo pandémico planificado que rige cómo debe responder el mundo a los principales brotes de enfermedades no lograron cumplir con el plazo para llegar a un acuerdo este año en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra. La cuestión de la equidad ha demostrado ser un punto de conflicto clave, incluido cómo se garantizará a los países en desarrollo el acceso a medicamentos y tratamientos a cambio de sus esfuerzos para capturar información sobre los patógenos que circulan en sus territorios.



Okereke dijo que la forma en que la comunidad mundial responda a las declaraciones será “una prueba de fuego para la posible eficacia de un futuro tratado sobre pandemias”.



Nick Dearden , director de Global Justice Now, dijo: “ El Mpox ha sido endémico en un puñado de países africanos durante años. Sin embargo, a pesar de contar con los medicamentos para tratarlo, no se tomaron medidas serias hasta que el brote representó una amenaza para Occidente.



“Vimos esta misma desigualdad durante la pandemia de Covid, donde las vidas perdidas en el sur global fueron tratadas vergonzosamente como daños colaterales en pos de una especulación cada vez mayor con los productos farmacéuticos. Es inevitable, entonces, que la confianza del sur global en Occidente se haya desplomado”.



Dearden dijo que las corporaciones farmacéuticas “continúan impidiendo el acceso equitativo a las vacunas en busca de mayores ganancias” y pidió a los países ricos, incluido el Reino Unido, “hacer frente a las grandes farmacéuticas” y respaldar medidas en las negociaciones del tratado contra la pandemia “que detendrían esto”. una profunda inequidad se manifiesta una y otra vez”.



Estados Unidos dijo que donará 50.000 dosis de la vacuna Jynneos contra la mpox a la República Democrática del Congo. Pero a largo plazo, los líderes de salud de los CDC de África han dicho que será necesaria una cadena de suministro sostenible, incluida la fabricación en el continente.