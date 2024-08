Canadá: La mano de obra extranjera barata se dispara a medida que los jóvenes se quedan sin trabajo

Credito: The Open via video

14 de agosto de 2024.- Cada vez es más difícil para los jóvenes canadienses encontrar trabajo. La afluencia pospandemia de trabajadores extranjeros baratos en restaurantes y tiendas minoristas puede estar complicando las cosas, Informó Randy Thanthong-Knight para bnnbloomberg.ca.



Michelle Eze comenzó a buscar trabajo activamente en Toronto en octubre, justo cuando la tasa de desempleo juvenil en Canadá comenzaba a aumentar. Esta licenciada en políticas públicas de 22 años buscó trabajo docente y de servicio de restaurantes para ayudar a pagar las cuentas y mantener a sus padres, pero fracasó.



“Estaba luchando. Estaba buscando en Indeed, buscando en todas partes, preguntando a mis amigos y nada”, dijo. "Eso fue realmente desmoralizante porque tenía la determinación pero no veía resultados".



Eze sigue buscando. Su dificultad pone de relieve una desconexión en el mercado laboral de Canadá: los empleos de nivel inicial para estudiantes y recién graduados son mucho más difíciles de encontrar a medida que la economía se debilita, sin embargo, el país también ha importado cientos de miles de trabajadores extranjeros temporales para puestos de trabajo, muchos de ellos en el sectores de alimentación y comercio minorista.



Eso está contribuyendo a una tasa vertiginosa de desempleo juvenil. Hace dos años, la tasa de desempleo entre las personas de 15 a 24 años era de poco más del 9%. Ahora es del 14,2%, el nivel más alto en más de una década fuera de la pandemia de Covid-19.



Para los inmigrantes más jóvenes (aquellos que llegaron a Canadá en los últimos cinco años) la tasa de desempleo ronda el 23%.



Un análisis de datos gubernamentales realizado por Bloomberg News muestra un crecimiento explosivo en el número de trabajadores extranjeros temporales en el sector alimentario y minorista durante los últimos cinco años. El número de ellos aprobados para trabajar en esos dos sectores aumentó un 211% entre 2019 y 2023.



El rápido aumento se debe en parte al aumento de la demanda de inmigración a Canadá después de que se aliviaron las restricciones de viaje pandémicas. Muchos recién llegados vieron estos trabajos temporales como un paso para ayudar a obtener la residencia permanente, y muchos empleadores confiaron en el programa cuando la economía se reabrió.



Los grupos de presión empresarial han argumentado que el programa de trabajadores extranjeros temporales, originalmente diseñado para ayudar a los agricultores a lidiar con las necesidades laborales estacionales, es fundamental para cubrir los puestos vacantes.



Pero en ciudades como Toronto, el estado del mercado laboral está socavando su caso. A la metrópolis más grande de Canadá no le faltan trabajadores jóvenes y disponibles. La región tenía más de 120.000 personas desempleadas de entre 15 y 24 años en julio, un aumento del 50% en sólo dos años, según datos de Statistics Canada.