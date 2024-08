Brasil expulsa al embajador de Nicaragua en "aplicación del principio de reciprocidad"

Mientras replantea vínculos con lideres autoritarios de izquierda

Dos países expulsan a sus embajadores en medio de crecientes tensiones entre Lula y Maduro de Venezuela

10 de agosto de 2024.-Brasil y Nicaragua han expulsado a los embajadores de cada uno en una disputa diplomática de ojo por ojo, mientras el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, parece recalibrar su enfoque hacia los gobernantes autoritarios de izquierda que alguna vez fueron vistos como aliados, informo El Guardian en una nota de prensa



Las dobles expulsiones de esta semana se produjeron en medio de crecientes tensiones entre Lula y otro líder supuestamente progresista, Nicolás Maduro de Venezuela, cuyo reclamo de reelección el presidente brasileño aún no ha reconocido. Lula y sus homólogos en Colombia y México han pedido a Maduro que publique los recuentos de votos de todos los colegios electorales para respaldar su victoria.



El jueves, Brasil anunció la expulsión del embajador de Nicaragua como una "aplicación del principio de reciprocidad" tras la decisión de Nicaragua de expulsar al embajador de Brasil hace dos semanas.



Se informa que el embajador Breno de Souza da Costa se negó, bajo la dirección del gobierno brasileño, a participar en un evento para celebrar el 45º aniversario de la Revolución Sandinista, cuando los revolucionarios de izquierda derrocaron al entonces dictador Anastasio Somoza.



El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, jugó un papel clave en esa revolución, pero en los últimos años ha supervisado una represión cada vez más cruel contra la disidencia, encarcelando a docenas de líderes de la oposición, incluidos ex compañeros de armas, y obligando a cientos de miles a huir del país.



La enviada de Nicaragua, Fulvia Patricia Castro, sólo llevaba tres meses en el cargo cuando fue expulsada el jueves. El mismo día fue designada por la vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, Rosario Murillo, como nueva ministra de Economía Familiar.



Según el periódico brasileño O Globo, los diplomáticos brasileños ven la postura de Lula como una medida estratégica para contrarrestar las acusaciones de que ha sido indulgente con Maduro en Venezuela.



Aunque Brasil se ha resistido a reconocer la supuesta victoria de Maduro, Lula ha enfrentado críticas, particularmente de la derecha, por no seguir los pasos de Estados Unidos, Argentina y otros países al reconocer al candidato opositor Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela.



Feliciano de Sá Guimarães, profesor asociado de relaciones internacionales en la Universidad de São Paulo, dijo que el cambio de actitud de Lula hacia Ortega y Maduro reflejaba el costo político interno de ser visto como apoyando dos "dictaduras".



"Es un ajuste de postura, no un cambio de postura. Se trata más bien del alto costo interno de ser visto cerca de regímenes rechazados por la población brasileña", dijo Guimarães.



La relación entre Lula y Ortega, alguna vez aliados, se ha ido deteriorando desde hace al menos un año.



El año pasado, el presidente brasileño respondió a una petición del Papa Francisco e intentó intervenir para la liberación del obispo Rolando José Álvarez, crítico del régimen autoritario de Ortega, encarcelado acusado de "conspiración para socavar la integridad nacional y difusión de noticias falsas". ".



El líder católico finalmente fue liberado en enero después de más de 500 días en prisión, pero se vio obligado a abandonar el país.



En julio, Lula dijo que Ortega lo había ignorado: "El caso es que Daniel Ortega no atendió mi llamada y no quiso hablar conmigo. Entonces, nunca más volví a hablar con él, nunca más", dijo durante una conferencia de prensa.