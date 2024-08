Brasil: Asesor de Lula advierte que no divulgar las actas “no le conviene” a Maduro

Celso Amorim Credito: Archivo

08-08-24.-El asesor especial de la Presidencia de Brasil para las relaciones internacionales, Celso Amorim, tildó de “lamentable” que el CNE venezolano siga sin publicar las actas electorales, situación que cree puede generar “cansancio”, algo que a Nicolás Maduro no le conviene.



“Creo que él entiende que habrá un momento de cansancio y que eso no es bueno para él. Y, si hay cansancio, hay riesgo de que Venezuela termine con dos presidentes o con ninguno”, expresó el excanciller brasileño durante una entrevista al canal Globonews.



El asesor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva opinó que es “muy lamentable que las actas electorales” no hayan aparecido. Asimismo, dijo que transmitió esa posición a Maduro en la larga conversación que sostuvieron al día siguiente de las elecciones.



Del mismo modo, precisó cuestionó que el gobernante entregara las actas a la justicia en lugar de “divulgarlas”. “Tengo que confesar mi ignorancia porque no entiendo bien lo que la Justicia puede hacer con las actas”.



Amorim subrayó que, a pesar de considerar que no es el momento de condenar a una parte u otra, la no divulgación de actas “sí será condenable”. Aún así, aclaró que tampoco se le puede imponer “un plazo o un ultimátum” a Maduro, reseñó EFE.



A continuación, enfatizó su temor en que la situación se agrave dada la gran división que hay en Venezuela, por lo que no ocultó su miedo a una “guerra civil”.



“El peor escenario es que nos quedemos en esa situación de condenar a uno o condenar al otro. Me temo mucho que puede haber un conflicto muy grave. No quiero usar la expresión guerra civil, pero temo mucho”, sentenció.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 657 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)