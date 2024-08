Colombia anunció la reanudación de operaciones ofensivas contra el ELN

Comandante Antonio García, ELN

6 de agosto de 2024.- El Gobierno colombiano anunció el reinicio de las "operaciones ofensivas" contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), bajo el argumento de que ya no está vigente el "cese al fuego" bilateral, cuyo vencimiento estaba pautado para la medianoche del 3 de agosto.



"Siempre que no haya cese al fuego que implique respecto a las fuerzas militares la suspensión de operaciones ofensivas, [eso] significa que esas operaciones ofensivas se reanudan. Y esa es la instrucción del comandante de las Fuerzas Militares [Hernando Cubides Granados] a todas las fuerzas y también del director general de la Policía Nacional [William Salamanca]", externó a los medios el ministro de Defensa, Iván Velásquez.



Formato en crisis



Este anuncio se produce tras acusaciones cruzadas por el eventual fracaso del diálogo de paz que iniciaron las partes en noviembre de 2022 y que ha entrado en crisis en varias oportunidades. Pese a ello, ninguna de las partes ha declarado el fin de las negociaciones.



La semana previa, la delegación gubernamental manifestó su deseo de continuar las conversaciones con el grupo armado y extender el cese al fuego.



"Hemos escuchado el llamado desde los territorios, y desde muy diversos ámbitos de la sociedad, para que reanudemos nuestros diálogos y renovemos el cese al fuego bilateral, nacional y temporal, y haremos todos los esfuerzos necesarios para que eso ocurra", sostuvieron en un comunicado.



Desde esa instancia señalaron el 26 de julio que "llegó el momento en el que el ELN le aclaré a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional si tiene o no un inequívoco propósito de llegar a la paz".



Por su lado, el pasado 2 de agosto, alias ‘Antonio García’, comandante general del ELN, responsabilizó al Ejecutivo por el fracaso de los intercambios.



"El Gobierno se inclinó por darle solo un cariz de negociación con ‘grupos de traquetos (narcotraficantes) y comprometidos con economías ilícitas’, dejó de lado y desconoce acuerdos con la insurgencia armada de carácter social y político que es el ELN", sostuvo García en un comunicado difundido en las redes sociales.