(VIDEO) Gobierno de Guatemala no reconoce a Maduro como presidente electo de Venezuela

06-08-24.-El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela y argumentó que los resultados presentados por el CNE no cumplen con los criterios mínimos de transparencia que exige una democracia moderna.“Nuestro Gobierno condena rotundamente la represión y violencia que ha desatado el gobierno de Venezuela en contra de su propio pueblo, violencia que hasta la fecha a dejado más de una decena de fallecidos”, declaró el mandatario en rueda de prensa.Aseguró que ningún gobierno es ni será legítimo si se mantiene en el poder sobre la base de la violencia contra su población.Con ello, Guatemala se une a países como Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Argentina, Chile y Perú que se sumaron a la lista de países que cuestionaron a Maduro como ganador de las polémicas elecciones presidenciales del domingo 28 de julio pasado.El CNE otorgó la victoria al presidente Maduro con algo más del 51 % de los votos, por delante del principal candidato opositor, Edmundo González, que habría cosechado el 44 por ciento de las papeletas, pese a que no hay resultados oficiales públicos.