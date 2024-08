Bolsas mundiales reportan caídas simultáneas en sus indicadores

Wall Street

5 de agosto de 2024.- Las caídas de indicadores se extendieron a la criptomoneda bitcoin.



Las bolsas de Asia, encabezadas por las de Japón, Corea del Sur y Taiwán, se desplomaron este lunes, siguiendo las caídas globales de la pasada semana y ante los temores a que se desate una recesión en EE.UU. A la tendencia se sumaron las principales bolsas de Europa.



El Nikkei se precipitó al cierre de sesión un 12,40 por ciento, su segunda mayor caída histórica, arrastrado, además de por el pesimismo alrededor de EE.UU., por el fortalecimiento del yen, fomentado por la última subida de tipos del Banco de Japón (BoJ).



La Bolsa de Seúl, por su parte, cayó este lunes un 8,77 por ciento al cierre de las operaciones. La plaza surcoreana, al igual que el resto de las asiáticas, se ha visto hoy afectada por las caídas con las que cerró la semana pasada Wall Street.



En Taiwán, el principal índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, cerró hoy con una bajada del 8,35 por ciento tras perder 1.807,21 puntos, lo que marca el mayor descenso en una sola sesión en su historia.



Las tecnológicas isleñas, arrastradas por las estadounidenses, fueron las más perjudicadas: los títulos de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de chips del mundo, perdieron un 9,75 por ciento al término de la sesión, al igual que Hon Hai (Foxconn), ensamblador de numerosos productos de Apple, cuyos papeles retrocedieron un 9,92 por ciento.



En menor medida, las bolsas de Hong Kong, Shanghái y Shenzhen también cerraron en números rojos, con pérdidas respectivas del 1,46 por ciento, el 1,54 por ciento y el 1,85 por ciento.



Las principales bolsas europeas también mantienen las pérdidas, superiores al 2 por ciento, ante el temor de los inversores a que la economía estadounidense, la mayor del mundo, experimente un «aterrizaje brusco» y entre en recesión.



Todo esto comenzó el pasado jueves tras publicarse datos de empleo y actividad industrial en EE.UU. peores de lo esperado, y se intensificó el viernes al constatarse el enfriamiento del mercado laboral estadounidense.



La preocupación de los inversores, agravada por algunos resultados decepcionantes de grandes empresas tecnológicas, se ha traducido este lunes en caídas notables de los principales parqués asiáticos, que se han trasladado después, aunque menos acusadas, a las bolsas europeas.



A las 10H00 GMT, Milán bajaba un 2,9 por ciento; Fráncfort, un 2,5 por ciento; Madrid, un 2,4 por ciento; París, un 2,2 por ciento, y Londres, un 2,1 por ciento.



La tasa de desempleo de EE.UU. subió dos décimas en julio y se situó en el 4,3 por ciento, el dato más alto desde octubre de 2021.



Los inversores globales temen que el recorte de tipos de interés que se prevé que aplique la Reserva Federal estadounidense en septiembre pueda llegar demasiado tarde para aliviar la mala situación del mercado laboral.



Entretanto, el bitcóin, la criptomoneda más utilizada, también se desplomaba este lunes más del 13 por ciento, hasta el entorno de los 51.300 dólares, y el ether, la segunda más importante del sector, casi un 18 por ciento.



Según datos de Bloomberg el precio del bitcóin caía el 13,26 por ciento, hasta los 51.291,5 puntos. No obstante, ha llegado a bajar con más fuerza y tocar un mínimo diario en los 49.212,50 dólares.



El ether, la criptomoneda de la plataforma Ethereum, y la segunda más importante del sector, también se hundía, un 17,92 por ciento, hasta los 2.258,27 dólares.



Wall Street abre con fuertes caídas en sus principales índices



Por otra parte, las acciones estadounidenses cayeron abruptamente el lunes tras una ola de ventas en el mercado global impulsada por los temores de una recesión en Estados Unidos.



Así, el índice S&P 500 abrió en el mercado con una baja del 4,2 % y el Nasdaq 100 cayó un 5,4 %. Por su parte, el Dow Jones bajó 800 puntos. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 han registrado su mayor caída en casi dos años.



De esa manera, el S&P 500 perdió 1,93 billones de dólares cuando comenzaron las operaciones en Wall Street esta jornada.



El desplome ocurre debido a fuertes caídas de las acciones tecnológicas de alto vuelo, incluidas las de Nvidia, Apple, Amazon y Google, según Bloomberg.



Los gigantes de Silicon Valley están presionando a la baja las acciones estadounidenses el lunes por la mañana. Nvidia cayó un 12 %, Apple perdió un 9,3 %, Amazon bajó un 7,4 % y Meta* perdió un 7,6 %, reportó la agencia. Mientras Google (Alphabet Inc. cayó un 5,4 % y Microsoft perdió un 4,9 %.



«Los mercados están claramente nerviosos por los caminos divergentes que están tomando los bancos centrales, lo que genera mucha volatilidad», afirmó al medio Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group.



«Si a eso le sumamos una posible escalada de hostilidades en Oriente Medio y un ciclo de elecciones presidenciales plagado de locura, las cosas están propicias para la negatividad», agregó.



Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo esta jornada que la Fed (banco central de EE.UU.) reaccionará ante cualquier «deterioro» de la economía estadounidense. «El trabajo de la Fed es muy sencillo: maximizar el empleo, estabilizar los precios y mantener la estabilidad financiera», declaró ante la prensa.



«Estamos mirando hacia el futuro y, si las condiciones colectivas comienzan a empeorar en cualquiera de esas partes de la línea, lo vamos a arreglar», agregó.



Las principales bolsas europeas mantienen las perdidas superiores al 2%



Las principales bolsas europeas mantienen las pérdidas, superiores al 2 %, ante el temor de los inversores a que la economía estadounidense, la mayor del mundo, experimente un “aterrizaje brusco” y entre en recesión.



El nerviosismo de los mercados se desató el pasado jueves tras publicarse datos de empleo y actividad industrial en Estados Unidos peores de lo esperado, y se intensificó el viernes al constatarse el enfriamiento del mercado laboral estadounidense.



El precio del Brent cae por debajo de los 76 dólares por barril por primera vez en 8 meses



El precio del crudo Brent en el Intercontinental Exchange (ICE) con entrega en octubre marcó su mínimo desde el 9 de enero y se cotizaba a menos de 76 dólares por barril (dpb), según los datos de la bolsa. Este descenso se produce poco después de meses de subida de los precios del oro negro.



En estos momentos, el Brent se cotiza en 75,28 dpb. Al mismo tiempo, los futuros del crudo en West Texas Intermediate (WTI) para entrega en septiembre también cayeron al índice más bajo en seis meses de 71,93 dpb.



A finales de julio y principios de agosto fueron volátiles para el petróleo. Aunque el combustible subió inicialmente ante la noticia del asesinato del jefe del buró político del movimiento palestino Hamás, Ismaíl Haniyá, luego bajó a raíz de la preocupación por una recesión en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de petróleo.



De ese modo, los mercados han reaccionado «con bastante moderación» a los acontecimientos de Oriente Medio», opinó a medios el economista de Capital Economics, Joe Maher.