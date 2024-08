OPS llama a reforzar vigilancia del Oropouche en las Américas

3 de agosto de 2024.- Debido al aumento de casos y expansión del virus Oropouche en la región de las Américas, y las primeras muertes reportadas, la OPS llamó a reforzar la vigilancia e implementar el diagnóstico de laboratorio, informa Prensa Latina.



Desde inicios de enero hasta finales de julio de 2024 se notificaron ocho mil 78 casos confirmados de este arbovirus (virus transmitido por mosquitos) en la región, con dos defunciones ocurridas en Brasil, según la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Están distribuidos en cinco países: Bolivia (356 casos), Brasil (siete mil 284), Colombia (74), Cuba (74) y Perú (290).



Los expertos destacan que aunque la fiebre de Oropouche se ha descrito históricamente como leve, la expansión de la transmisión y la detección de casos más graves subrayan la necesidad de una mayor vigilancia y caracterización de posibles manifestaciones más severas.



El pasado mes Brasil reportó la investigación de casos de transmisión de la enfermedad de mujeres embarazadas al feto.



Hasta el momento el virus se concentraba en la región amazónica, pero actualmente se ha extendido a países que carecían de incidencias reportadas, como Bolivia y Cuba, debido, esencialmente, a factores como el cambio climático, la deforestación y la urbanización no planificada.



Los síntomas incluyen fiebre repentina, dolor de cabeza intenso, dolor en las articulaciones y músculos, y, en algunos casos, exantema, fotofobia, diplopía (visión doble), náuseas, vómitos y diarrea, por un periodo de cinco a siete días, y en la mayoría de los casos no deja secuelas, aunque pueden presentarse complicaciones graves con meningitis aséptica.



Sin embargo, debido a que la presentación clínica del Oropouche es similar a la de otras infecciones arbovirales y a la falta de una vigilancia sistemática en muchos países, existe la posibilidad de que los sistemas de vigilancia subestimen la frecuencia de la enfermedad. En este contexto, la OPS recomienda a los países de la región que refuercen la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico de laboratorio, en particular para identificar casos fatales y severos, y posibles de transmisión vertical.



También aconseja a la población tomar medidas preventivas, como el uso de repelentes, ropa que cubra piernas y brazos, y mosquiteros de malla fina, y tomar precauciones adicionales durante brotes, especialmente para grupos vulnerables como mujeres embarazadas.



