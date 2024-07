Reino Unido: disturbios antimusulmanes tras muerte de tercera niña en ataque islamofóbico

La policía antidisturbios monta guardia tras los disturbios ocurridos cerca de la mezquita de la Sociedad Islámica de Southport, en Southport, noroeste de Inglaterra.

31 de julio de 2024.- Los disturbios se iniciaron por un brote antimusulmán provocado por miembros de un grupo de extrema derecha -se cree que de la Liga de Defensa Inglesa- que atacaron una mezquita en la zona donde se estaba celebrando la vigilia por las tres niñas muertas.



El enfrentamiento comenzó después de que se diera a conocer la muerte de la tercera menor, una niña de nueve años, en el ataque ocurrido el lunes durante el evento de baile.



Al parecer se trata de ultras que llegaron de fuera de Southport, ciudad en el norte de Inglaterra donde se produjo el apuñalamiento masivo.



El motivo fue la propagación en redes sociales del falso rumor de que el presunto asesino era un inmigrante que había entrado de forma ilegal en el país en barca. Aunque la policía asegura que el atacante nació en el Reino Unido y no ha dado más detalles de su identidad más allá de que tiene 17 años y vivía en Gales.



Los ultras atacaron la mezquita con proclamas como “queremos que nos devuelvan nuestro país” o “ingleses hasta la muerte”. Terminaron con contenedores y coches de policía quemados y 50 agentes de policía heridos, la mayoría por fracturas de huesos por el lanzamiento de ladrillos.



Los políticos han criticado los disturbios por menosprecio a las víctimas y el primer ministro ha prometido que a los alborotadores les caería encima todo el peso de la ley en un intento de evitar que la tensión vaya a más. El consejo musulmán se ha solidarizado con las niñas muertas y ha calificado los incidentes de “islamofóbicos”.



Siguen siete niñas hospitalizadas graves y dos adultos, víctimas del apuñalamiento.



El lunes, según las informaciones de la policía que fue advertida poco antes del mediodía (11H00 GMT), un atacante entró en un edificio donde se realizaba un curso de baile para niños de entre seis y once años con música de Taylor Swift y empezó a agredir a los menores.



Por el momento, la policía no dio ninguna indicación sobre el posible móvil, pero descartó la pista terrorista.



La estrella Taylor Swift, actualmente en plena gira mundial, dijo estar "completamente en shock" por los hechos, en un mensaje difundido en Instagram. "Sólo era niños pequeños en una clase de baile".