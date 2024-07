Hamás reconoce que su líder político, Ismail Haniyeh, fue asesinado en un ataque en Irán. "No quedará impune"

31-07-24.-El Centro de Información Palestino ha anunciado que el líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, ha sido asesinado en un ataque en Irán. La organización palestina islamista acusa a Israel de haber lanzado un misil teledirigido contra el lugar en el que se alojaba Haniyeh.Quién era. Ismail Haniyeh, nacido en 1963 en un campo de refugiados de Gaza, era el presidente del buró político de Hamás desde 2017. Este buró es el principal órgano de toma de decisiones de la organización. Antes fue primer ministro del gobierno de la Autoridad Palestina tras la victoria de Hamás en las elecciones legislativas de 2006, pero fue destituido en 2007. Actualmente vivía en Catar.Contexto. Según el Centro de Información Palestino, el ataque contra Haniyeh se ha producido después de que este acudiese a la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien ganó las elecciones a principios de julio.Irán está investigando las circunstancias en las que se ha producido el ataque. Según Al Arabiya, este tuvo lugar aproximadamente a las dos de la mañana, cuando Haniyeh se encontraba alojado en un cuartel general especial para veteranos de guerra.La reacción de Hamás. «El asesinato del líder Ismail Haniyeh es un acto cobarde y no quedará impune», ha asegurado Mousa Mohammed Abu Marzook, miembro del buró político de Hamás. La organización ha hecho un llamamiento «a salir en manifestaciones enérgicas y a intensificar el enfrentamiento» contra la ocupación de Palestina.La reacción de Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país persa, Nasser Kanani, ha asegurado que «la sangre pura de este combatiente incansable […] nunca será derramada en vano» y «fortalecerá aún más el vínculo profundo e inquebrantable entre la República Islámica de Irán, la querida Palestina y la resistencia».La reacción de Israel. Por el momento, el Estado judío no se ha pronunciado sobre la muerte de Ismail Haniyeh.Fuentes:Centro de Información PalestinoPerfil de Ismail Haniyeh publicado en European Council on Foreign RelationsWeb oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de IránPerfil de Ismail Haniyeh publicado en Proyecto Contra el ExtremismoAl Arabiya