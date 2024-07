Asciende a 39.363 el número de palestinos asesinados por Israel en Gaza

Desplazados en Gaza

29 de julio de 2024.- El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó que en las últimas 24 horas han muerto 39 personas y 93 han resultado heridas como consecuencia de los ataques de la ocupación israelí.



La cartera de salud reiteró que las fuerzas de ocupación continúan obstaculizando el trabajo de los equipos de rescate, quienes intentan acceder a los cuerpos atrapados bajo los escombros y esparcidos por las carreteras.



Las fuerzas israelíes desde hace cinco días han intensificado los ataques en el barrio de Tal al Hawa, en el norte de Gaza.



Por otra parte, el Ejército israelí asesino en el barrio de Sabra a tres miembros de una familia, incluida una niña de cinco meses, mientras varias personas resultaron heridas durante el bombardeo a una residencia.



Las fuerzas de ocupación ordenaron este domingo una evacuación forzosa a los refugiados en que se encuentran en los campamentos de Bureij y Nuseirat, en el centro de la Franja, y pidieron a los residentes que se trasladaran a una reducida zona humanitaria de Mawasi, en el suroeste.h



El comisionado general de la agencia de la Organización de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (Unrwa), Philippe Lazzarini. Escribió a través de la red social X «Día sí y día no, las autoridades israelíes emiten estas órdenes obligando a la gente a huir, creando caos y miedo».



Lazzarini denunció “Actualmente, sólo el 14 por ciento de las zonas en Gaza no están bajo órdenes de evacuación”.



La ocupación israelí mantiene una fuerte ofensiva en Jan Yunis y Rafah, dos localidades del sur de Gaza, obligando a cientos de miles de palestinos a hacinarse en la zona humanitaria de Mawasi, donde no hay ni agua, ni electricidad.