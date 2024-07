Bangladesh: policía arresta a más de 500 personas en protestas

Activistas y estudiantes de la Universidad de Alia marchan en Calcuta, India

22 de julio de 2024.- Más de 500 personas han sido arrestadas desde el inicio de las protestas estudiantiles en Bangladesh, informó la Policía Metropolitana de Daca, mientras el país continúa sumido en violentos enfrentamientos desde la semana pasada.



El portavoz de la policía capitalina dijo que hasta el momento han detenido a 532 personas involucradas en las protestas, a lo que se suman varios arrestos realizados por la Policía de Investigación sobre los que no ofreció una cifra.



Además de estudiantes, entre los arrestados figura uno de los líderes del opositor Partido Nacionalista de Bangladés (BNP, en inglés.), Ami Khasru Mahmud, agregó el portavoz.



Estudiantes anuncian tregua



En tanto, el dirigente estudiantil Nahid Islam anunció que han decidido pausar por 48 horas las manifestaciones en el país teniendo en cuenta "la situación general", con más de un centenar de muertos y más de medio millar de detenidos.



Esta decisión, que Islam anunció a los medios, llega después de que el Tribunal Supremo respaldase el domingo a los estudiantes al anular las cuotas de acceso al empleo público, que los manifestantes denunciaban como discriminatoria.



Sin embargo, los estudiantes ahora piden una investigación por las más de 100 muertes registradas durante las protestas, en su mayoría estudiantes y civiles, a manos de la Policía.



Cifra de muertos supera el centenar



La Policía no ha brindado aún un balance de muertos en los enfrentamientos, aunque la agencia de noticias Efe confirmó de momento 130, además de más de medio millar de heridos.



El medio local Protom Al sitúa los fallecidos en 174. Pero el gobierno no ha ofrecido hasta ahora cifras oficiales al respecto.



Ante la inestabilidad, el gobierno suspendió las comunicaciones de móvil e Internet la noche del pasado jueves e impuso un toque de queda de la medianoche del viernes al sábado. También desplegó al Ejército en zonas clave, lo que ha provocado una disminución de las tensiones.



Esta situación ha permitido al gobierno relajar este lunes el toque de queda, permitiendo a la población salir a la calle a por suministros básicos entre las 14:00 y las 17:00 hora local (8:00-11:00 GMT).



Las protestas estudiantiles comenzaron a principios de julio, y son las mayores movilizaciones que enfrenta Hasina desde que asumió el cargo por cuarta vez consecutiva en enero, en unas elecciones boicoteadas por la oposición.