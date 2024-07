Rusia: Nadie puede decir si la decisión de dejar la carrera presidencial "fue tomada por Biden o alguien la tomó en su lugar"

La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova Credito: Sputnik

22-07-24.- Moscú no interviene ni en las elecciones estadounidenses ni en su vida interna, que ellos mismos se las arreglen con su propia historia, afirmó este domingo la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, al comentar la situación después de la salida del actual presidente de ese país, Joe Biden, de la carrera electoral.



«Esa es su propia historia. Se trata de batallas políticas internas en Estados Unidos (…). Que ellos mismos se encarguen de eso. No injerimos ni en su vida interna, ni en sus elecciones», dijo la diplomática en el programa Soloviov Live.



Biden anteriormente este el domingo anunció que no intentaría ser reelegido para un segundo mandato, y apoyó la candidatura de su vicepresidenta, Kamala Harris. Al mismo tiempo, Donald Trump aseguró una vez más que le sería mucho más fácil derrotar en los comicios a Harris.



Zajárova afirmó además que las elecciones en EEUU estaban plagadas de «basura, mentiras, noticias falsas, humillaciones mutuas, así como de intentos interminables de ocultar la verdad».



«Es un logro negativo de ellos, esas elecciones, las cuales, como observamos, se celebran en EEUU desde hace ya muchos años», subrayó.



Además, la portavoz advirtió que la «llamada democracia estadounidense» llevó a todos hasta un extremo en el que nadie puede decir si la decisión de dejar la carrera presidencial «fue tomada por Biden o alguien la tomó en su lugar».



«Ahora todo el mundo trabaja con el documento que fue publicado en su nombre, pero deben aceptar que no fue una declaración pronunciada, no fue una declaración hecha en presencia de los periodistas», destacó.



Zajárova denunció además «todo se convirtió en una tragedia global cuando llevaron al poder a un hombre indefenso, Joe Biden, que durante 3,5 años, no está claro de qué manera, estuvo firmando decisiones que provocaron una crisis mundial».



«Y nadie sabe a ciencia cierta si Biden entendía lo que estaba firmando o no lo entendía (…). Y muchos dijeron que era esa persona la que necesitaban en el poder, para que no fuera consciente de lo que le estaba pasando, de lo que estaba pasando a su alrededor y de lo que estaba firmando», señaló.



Para la diplomática rusa, la mayor tragedia consiste en «la formación por primera vez en el continente europeo, en el territorio de un país europeo con una historia cristiana, de un grupo terrorista a escala de país». Zajárova precisó que se trata del actual régimen de Ucrania.



Según escribió la diplomática en su canal de Telegram, «el siguiente paso después de la declaración escrita de Biden de que se retiraba de la carrera electoral debe ser una investigación» de la labor «de los medios de comunicación de EEUU y los círculos políticos» para ocultar su estado mental, «manipulando la opinión pública y ‘jugando’ con un solo partido político».



Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró al medio de comunicación Life que El Kremlin está siguiendo los acontecimientos después de la decisión del presidente de Estados Unidos y añadió que «muchas cosas pueden cambiar» hasta las elecciones presidenciales en noviembre.



«Aún faltan cuatro meses para las elecciones. Y es mucho tiempo, durante el cual pueden cambiar muchas cosas. Tenemos que prestar atención, seguir lo que ocurra y ocuparnos de nuestros asuntos», indicó Peskov.







*Agencias con información de Sptunik