EEUU: Una Sra. demanda al Hard Rock Stadium por que le negaron la entrada a la final de La Copa América

MIAMI18 de julio de 2024 - Una mujer del sur de Florida presentó una demanda solicitando más de $50,000 en daños y perjuicios, alegando que a ella y a su familia no se les permitió asistir a la final de la Copa América el domingo por la noche en el Hard Rock Stadium a pesar de tener entradas, informó Noticias de CBS.com



Jackie Martínez dijo que se vieron atrapados en el caos en las puertas del estadio antes del partido Argentina-Colombia en el que miles de fanáticos fueron retenidos después de que cientos de fanáticos atravesaron las puertas, escalaron barreras de seguridad y huyeron de la policía.



Dijo que pagó $4,395 por cuatro boletos para ella, su esposo y sus padres para ir al juego, junto con su hijo Luke, de 8 meses.



"Tenía muchas ganas de ver una final. Nunca he visto una final en toda mi vida. Tampoco mis padres. Habría sido la primera vez. Compramos entradas cuando salieron. No nos importaba quién estaba en la final pero cuando nos enteramos que era Colombia, yo soy de Uruguay pero mi esposo es de Colombia y fue un sueño hecho realidad para él. Estaba muy emocionado. Se levantó a las 6 de la mañana", le dijo a CBS News. Miami.



"Cuando llegamos allí, estaba lleno", añadió. Martínez dijo que tenía multas en la fila 14 de la sección 106.



"No pudimos entrar. Cuando dieron las 19:30, todo el mundo entró en pánico porque el partido debía comenzar a las 20:00", explicó.



El partido se retrasó más de una hora y 20 minutos y finalmente Argentina venció a Colombia 1-0 para convertirse en campeona continental. Ella dijo que ella y su familia nunca entraron y no vieron el juego.



"Me siento devastado. Me siento triste. Fue como un sueño hecho realidad para nosotros ver una final y para nosotros el fútbol es algo importante. Es como si alguien comprara entradas para el Super Bowl y no pudiera entrar. Fue muy triste para nosotros. "Todos culpo al Hard Rock Stadium y a la Conmebol porque debieron haber estado preparados para asegurarse de que la gente entrara al estacionamiento y no lo hicieron", dijo Martínez.



Ella y el abogado Irwin Ast han presentado una demanda contra el Hard Rock Stadium y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), organizadores del evento, por más de 50.000 dólares en daños y perjuicios.



"Sé que hubo negligencia. Fue pura negligencia. Organizar un evento como este y que el Hard Rock Stadium no tuviera puntos de control establecidos. Sabes, en otros países establecieron puntos de control a media milla de distancia del estadio y había Aquí no hay puestos de control", dijo su abogado.



"Lo que pasó fue muy predecible. Sabían o deberían haber sabido que la gente iba a entrar al Estadio y tomaron los asientos de mis clientes y vieron el partido gratis y mis clientes se quedaron atrapados afuera. Es una situación horrible", añadió Ast.