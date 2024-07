Brasil: violencia contra las mujeres alcanza los niveles más altos jamás registrados

Mujeres en Brasil protestan contra la violencia de género

18 de julio de 2024.- Brasil ha registrado niveles sin precedentes de violaciones y otras formas de violencia de género por segundo año consecutivo , en medio de crecientes preocupaciones sobre los esfuerzos de la derecha para criminalizar a las víctimas de violación que se someten a un aborto.



Los datos, publicados el jueves en el informe anual del Foro Brasileño de Seguridad Pública, mostraron que los casos de violación denunciados aumentaron un 6,5% respecto al año anterior hasta un nuevo máximo histórico de 83.988, o uno cada seis minutos.



Los expertos dicen que las cifras son “aún más alarmantes” en un contexto de activismo de extrema derecha, que incluye un proyecto de ley actualmente ante la cámara baja del Congreso que busca penalizar a las sobrevivientes de violaciones que buscan un despido.



Todos los indicadores de violencia de género aumentaron en 2023 en comparación con el año anterior, incluidos el asesinato (0,8%), el acoso sexual (48,7%) y el acecho (34,5%).



En contraste, el número total de homicidios (contra hombres y mujeres) cayó por sexto año consecutivo, cayendo un 3,4% de 47.963 en 2022 a 46.328 el año pasado.



Una posible explicación para el continuo aumento de la violencia de género pueden ser las persistentes secuelas de la pandemia de Covid-19, dijo la directora ejecutiva del foro, Samira Bueno.



“Desde 2021, las cifras de violencia contra las mujeres han aumentado a un ritmo acelerado y son mucho más altas que en el período prepandemia”, dijo.



“Brasil siempre ha sido un país muy violento… pero parece que la pandemia cambió algo. Las tensiones que surgieron en el entorno interno potencialmente exacerbaron todas estas formas de violencia”, afirmó.



Muchos estados no registran detalles sobre el origen racial de las víctimas de violación, pero los datos disponibles sugerían que al menos el 52% de ellas eran negras.



Los niños siguieron estando dramáticamente sobrerrepresentados entre los sobrevivientes de violación, con un 61,6% de 13 años o menos, la mayoría de los cuales fueron agredidos por familiares o conocidos (84,7%), un perfil que se mantuvo sin cambios.



Los activistas advierten que corren el riesgo de sufrir una mayor victimización en virtud de la legislación propuesta en la cámara de diputados que penalizaría a las mujeres que se someten a un aborto después de las 22 semanas, incluso en casos de violación.



El aborto es ilegal en Brasil, pero hay una excepción en caso de violación. La nueva legislación, respaldada por partidarios del expresidente de derecha Jair Bolsonaro, impondría penas de prisión de hasta 20 años por un despido, igual a la de homicidio y más larga que la de violación (hasta 15 años).



Después de las protestas de los movimientos feministas y de derechos humanos, la legislación ahora está inactiva en la cámara baja, pero los activistas temen que pueda ser revivida y advierten que inevitablemente penalizaría a las víctimas de abuso sexual infantil.



"Estos son niños que no tienen la madurez para entender que están siendo víctimas de una violación", dijo Bueno, quien agregó que muchas víctimas jóvenes ni siquiera se dan cuenta de que están embarazadas.



"Así que criminalizar a la víctima por un supuesto 'retraso' en abortar es otra forma más de violencia contra estas niñas", afirmó.



“Nuestro Congreso está completamente desconectado de lo que le está pasando a la población, especialmente a las niñas y mujeres”, dijo Bueno. "¿No deberíamos discutir cómo apoyar a estas víctimas?"



Por primera vez, el informe también clasifica las tasas de violación en ciudades de más de 100.000 habitantes. La tasa más alta se registró en Sorriso, en el estado de Mato Grosso.



En 2023 se denunciaron 77.000 casos de acoso, un aumento del 34%. "Estos datos son particularmente relevantes porque el acecho es un delito que a menudo precede a otras formas de violencia, como el asesinato", dijo Bueno.



El acecho no fue reconocido como delito en Brasil hasta 2021, por lo que se espera que las tasas aumenten anualmente a medida que más personas tomen conocimiento de la ley.



A pesar de una nueva disminución en el número total de homicidios, Brasil todavía representa el 10% de los asesinatos del mundo, de sólo el 3% de la población mundial.



“Brasil pudo reducir los asesinatos un año más, pero también se ha vuelto mucho más inseguro para las niñas y las mujeres”, dijo Bueno.