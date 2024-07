Francia: coalición de izquierda NFP sigue en un impasse para elegir a su primer ministro

Nuevo Frente Popular (NFP)

16 de julio de 2024.- Tras más de una semana de negociaciones entre los partidos del Nuevo Frente Popular (NFP), la alianza de izquierda aún no ha conseguido ponerse de acuerdo sobre el nombre de un candidato común a primer ministro.



El tiempo apremia, ya que la nueva legislatura en la Asamblea Nacional comienza el 18 de julio, pero las negociaciones se estancan entre los dos principales componentes del NFP, La Francia Insumisa (LFI), que pretende aplicar el programa por el que la gente votó al NFP, y el Partido Socialista (PS), que está en una posición más consensual.



Primer round: Huguette Bello



Hace unos días, los electores de izquierda tuvieron la esperanza de que se llegara a un acuerdo con el nombre de Huguette Bello, propuesto por el Partido Comunista Francés y apoyado por LFI y, al parecer, los ecologistas en un primer tiempo. Los ecologistas finalmente no apoyaron esa propuesta al mismo tiempo que la rechazaba el Partido Socialista.



El coordinador nacional de LFI, Manuel Bompard, acusó entonces al PS "de bloquearlo todo, lo que refuerza la toma del poder por el presidente de la República, que se niega a reconocer el resultado de las elecciones".



"Esperábamos entender qué argumentos políticos" esgrimía el Partido Socialista "contra la candidatura de la Sra. Bello, pero no hemos obtenido ninguno", deploró asimismo la diputada LFI Clémence Guetté en la radio France inter.



Segundo round: Laurence Tibiana



Este lunes, Olivier Faure, primer secretario del PS, propuso por su parte el nombre de Laurence Tubiana, una economista de 73 años y especialista en desarrollo sostenible y clima, coincidiendo con el PCF y los Verdes. “Una diplomática comprometida tanto con el medio ambiente como con las cuestiones sociales”, que “nunca ha comprometido sus convicciones”, según el socialista.



Sin embargo, LFI rechazó esa propuesta “poco seria”, según Manuel Bompard. “No puedo creer que, tras vetar la candidatura de Huguette Bello, Olivier Faure se disponga a intentar imponer al Nuevo Frente Popular una candidatura Macron-compatible para Matignon. Sería una traición al compromiso tomado ante millones de electores”, expresó en X el diputado Paul Vannier.



Y es que Tubiana, en 2022, acogía con entusiasmo en X el discurso de Macron en la COP27 hablando de “liderazgo mundial”. Pero sobre todo, la semana pasada, Tubiana firmó una tribuna en Le Monde para instar a “tender la mano a los demás actores del Frente Republicano para discutir un programa de urgencia republicana”. “El punto de partida de dichas negociaciones será, por supuesto, el programa del NFP, pero todos y cada uno de nosotros sabemos, y aceptamos de antemano, que éste no será el punto final en todos los ámbitos”, escriben los firmantes.



Impasse político



A primera hora del lunes, LFI ya había anunciado que suspendía las negociaciones, rechazando una candidatura "exterior" de la sociedad civil para Matignon. "Por el momento, no participaremos en más discusiones sobre la formación de gobierno hasta que la candidatura única a la Asamblea Nacional esté asegurada y se haya celebrado la votación", dijo el partido.



Olivier Faure, por su parte, mantiene su elección de Tubiana y denuncia la negativa de los Insumisos. Fabien Roussel, secretario nacional del PCF, también criticó la negativa de LFI, acusándoles de "estar en la oposición". La secretaria nacional de los ecologistas, Marine Tondelier, comentó las tensiones e instó a los distintos grupos a reanudar el diálogo.



Sea cual sea el acuerdo entre las distintas fuerzas de la izquierda, la última palabra la tendrá Emmanuel Macron. Le corresponde al presidente nombrar a un primer ministro, que será el encargado de formar un gobierno. A falta de mayoría absoluta, Macron no tiene ninguna obligación legal de elegir a alguien del grupo más numeroso de la Asamblea Nacional, y no hay ningún plazo que le imponga la ley.



Dimisión del Gobierno



El presidente francés, Emmanuel Macron, ha comunicado este martes al Consejo de Ministros que aceptará la dimisión del Gobierno del primer ministro, Gabriel Attal, al final de la jornada, que se quedará en el cargo para "gestionar los asuntos corrientes", según han indicado varios ministros a la AFP.



Macron dio a entender que esta situación podría "durar algún tiempo", "algunas semanas", probablemente hasta al menos el final de los Juegos Olímpicos, según estos ministros.