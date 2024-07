Colombia: ministerio de trabajo informó que se reduce la jornada laboral a 46 horas semanales

15 de julio de 2024.- El Ministerio de Trabajo anunció que a partir del lunes 15 de julio de 2024, los trabajadores en Colombia experimentarán un nuevo recorte en su jornada laboral.



La medida permitirá la reducción de una hora adicional de trabajo para llegar a las 46 horas semanales y 230 al mes.



Según la entidad, esta decisión se enmarca en la Ley 2101 del 15 de julio de 2021, que ha establecido una reducción gradual de la jornada laboral desde las 48 horas iniciales hasta las futuras 42 horas semanales para los años 2025 y 2026.



“Esta ley tampoco afecta o modifica las jornadas laborales inferiores de trabajadores con horarios especiales, como la de menores de edad que trabajan con contrato laboral y con permiso del Ministerio de Trabajo”, explicó el Ministerio de Trabajo.



Subrayó que la reducción de la jornada máxima de trabajo que se verá reflejada el 16 de julio no implica disminuir la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo.



“La ley modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y establece la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo de 42 horas a la semana. Actualmente, se hace referencia a la jornada de 47 horas”, sostuvo.



El cambio según el Ministerio de Trabajo seguirá siendo de manera gradual así, teniendo en cuenta que empezó desde el pasado 16 de julio de 2023, una hora; desde el día 16 de julio del año 2024, será de 46 horas; la proyección para el próximo 16 de julio del año 2025, pasará a 44 horas y finalmente, a partir del 16 de julio de 2026, será de 42 horas semanales máximas.



“No es perjudicial para aquellos empleadores que quieran acogerse de forma anticipada a la reducción de la jornada máxima propuesta por la norma y se recuerda, que la reducción de jornada no implica una disminución salarial”, sostuvo



Apuntó que la ley 2101 de 2021 se refiere a la jornada laboral máxima de los trabajadores y trabajadoras del sector privado, es decir, a las personas naturales que han suscrito contratos laborales con empresas privadas y no aplica para las y los servidores públicos, salvo los que trabajen en empresas del Estado y cuyas relaciones laborales se rijan por el Código Sustantivo del Trabajo.



“Esta ley permite que Colombia se acerque a los estándares internacionales y a lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, dará más tiempo libre a los trabajadores y trabajadoras y mejorará la productividad en las empresas”, manifestó.



El experto laboralista Juan Manuel Guerrero de Guerrero & Asociados, indicó que las 46 horas semanales se podrán distribuir en máximo seis días a la semana con un día de descanso.



“Todo trabajo que supere la hora 46 a la semana deberá ser reconocido con los recargos por concepto de trabajo suplementario o en horas extras”, indicó.



Dijo que esta medida ya se viene implementado año tras año en un proceso de adaptación para los trabajadores y los empresarios.



“El país ya viene desde el 2021 haciendo unos esfuerzos en los ajustes y el mejoramiento de las jornadas de trabajo de los empleados en Colombia, lo que genera un llamado a la responsabilidad por parte del gobierno nacional con sus propuestas de cambios laborales para no incrementar aún más los costos de contratación formal, situación que pudiera generar destrucción de la empleabilidad formal e incrementar la problemática de informalidad en el país”, puntualizó.

