Expresidente Samper alerta sobre avance de fascismo latinoamericano

Ernesto Samper Credito: Archivo

4 de julio de 2024.- El expresidente colombiano Ernesto Samper advirtió hoy aquí sobre “un avance peligroso del fascismo latinoamericano” contrario a los procesos de integración regional.



Son poderes fácticos que no están interesados en preservar “los tres núcleos constitutivos del proyecto político de la región, que era defenderla como una zona de paz en el mundo, que todos los cambios se hagan en democracia, para el poder del pueblo y se respeten los derechos humanos”.



En entrevista con el medio uruguayo La Diaria, Samper opinó que la actitud de los líderes de la derecha radical “es de rechazo hacia cualquier posibilidad de que nos entendamos bilateral o regionalmente”.



Calificó tal actitud de populismo nacionalista que consiste en afirmar las fronteras nacionales como la única razón de ser de la preocupación de los gobiernos.



Eso lleva a que cualquier posibilidad de integración se haga prácticamente imposible, apuntó.



Dijo que el presidente argentino Javier Milei es un ejemplo de ello.



Yo me atrevería a decir que su proyecto es una propuesta conservadora en términos institucionales, expresó.



Es un proyecto esquizofrénico que parte de la base de que se liberen absolutamente todos los controles para que la gente haga lo que quiera, incluida la posibilidad de supervivencia, argumentó.



El exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) afirmó que América Latina nunca tan desintegrada como ahora.



Ello lo confirma, manifestó, el manejo durante la pandemia de la Covid-19. Recordó que el continente, con el ocho por ciento de los habitantes del planeta, tuvo el 30 por ciento de las muertes por la enfermedad.



Si América Latina hubiera tenido el Instituto de Salud que tenía antes, en Río de Janeiro, con Unasur, si se hubiera reunido el Consejo Suramericano de Salud, en el cual participaban todos los ministros, a lo mejor no habríamos llegado a la situación dramática que tuvo la región, señaló.