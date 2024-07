Costa Rica: presidente destituye ministra de cultura por declarar de interés marcha LGBTQ+

Marcha LGTBI+ en Costa Rica

3 de julio de 2024.- El mandatario Rodrigo Chaves destituyó este sábado a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sosa Ortiz. “La decisión se tomó porque ellos tramitaron una declaratoria de interés cultural para una marcha de orgullo LGTBI+ sin la autorización del presidente o su despacho”, informó Zapote.



La tarde de este mismo sábado, la Presidencia anuló la declaratoria de interés cultural de la marcha que se efectuará mañana, domingo 30 de junio, en San José.



El documento lo habían promulgado, el 18 de junio, la exministra Guadamuz y el viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle. Este último firmó en nombre del presidente Chaves porque el gobernante delegó su firma en él, al considerarlo un funcionario de confianza.



A principios de esta administración, la Procuraduría había aclarado a Chaves que sí podía delegar su firma, pero, aun así, él sería corresponsable legal con respecto al accionar del funcionario de confianza que escoja.



Según Zapote, Chaves también ordenó, este sábado, una revisión “de los procesos administrativos, delegaciones de firmas y flujos de proceso para evitar futuros errores como el ocurrido en este caso”.



Presidencia dice que marcha LGTBI+ no tiene permisos



Casa Presidencial dijo que los organizadores de la actividad “no han solicitado, tramitado ni recibido los permisos requeridos de acuerdo con la normativa correspondiente para efectuar la marcha”.



Esta versión fue refutada por los organizadores de la marcha, quienes hicieron públicos los permisos que recibieron de parte de instituciones como la Municipalidad de San José, la Cruz Roja Costarricense y el Ministerio de Salud.



“Hubo una reunión en Casa Presidencial con muchos ministros de las diferentes áreas a principios de este mes y todo el mundo estaba enterado de la situación”, aseveró Geovanny Delgado, vocero de la organización.



“La medida que él está tomando es una medida populista para alcanzar el voto del sector conservador, y parece que tiene poca memoria histórica, porque él solicitó el voto de la población LGTBIQ+ junto con Pilar Cisneros”, agregó.



Antes del anuncio de la destitución, los diputados Fabricio Alvarado y José Pablo Sibaja, de Nueva República (PNR), habían lanzado críticas al presidente por la declaratoria.



Sibaja, jefe de fracción, dijo que, mientras el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, despide a 300 funcionarios del Ministerio de Cultura que promovían la ideología de género, en Costa Rica el mandatario Chaves “le da título de interés nacional”.



“Qué vergüenza señor presidente. En campaña, para lograr votos, no tuvo el descaro de mentirle en la cara a los ticos y decirles que iba a eliminar la ideología de género, pero ahora que está en el poder, cede ante ellos”, escribió Sibaja.



Después de la destitución, Fabricio Alvarado dijo en Instagram: “Aunque ahora el presidente se lave las manos y diga que no sabía nada de la declaratoria de interés de la marcha de la diversidad (declaratoria firmada hace 11 días), hay varios hechos que me llevan a creer que su gobierno es tibio en la defensa de los valores conservadores de la vida y la familia”.



Alvarado insistió en que la declaratoria fue emitida desde el pasado 18 de junio, por lo que le cuesta creer que Chaves no estuviera enterado. Además, cuestionó que el gobierno se apresurara a anular el apoyo a la marcha tan solo minutos después de que los medios informaron sobre la gestión hecha por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).



“¿Qué pasó en este caso que se declara de interés y el Presidente supuestamente no sabe nada? Démosle el beneficio de la duda, pero entonces que nos diga qué pasó con el 2023, hace un año, donde esta misma declaratoria se dio para esta misma marcha la diversidad.



“Con todo respeto, tenemos un gobierno tibio, un gobierno que, en campaña, se ganó la gente provida, pero que no ha hecho prácticamente nada en esos temas; no ha sacado la cara, y no se ha comido la bronca”, aseveró Alvarado.