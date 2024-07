EEUU: Congresista democráta pide a Biden que deje la campaña

Credito: Web

03-07-24.-Pesos pesados y congresistas demócratas cuestionaron este martes (02.07.2024) la aptitud del presidente Joe Biden, de 81 años, de asumir un segundo mandato, con el primer llamado público para que retire su candidatura.



"Reconociendo que, a diferencia de Trump, el primer compromiso del presidente Biden siempre ha sido con nuestro país, no consigo mismo, espero que tome la difícil y dolorosa decisión de retirarse", expresó el congresista Lloyd Doggett en un comunicado.



"Respetuosamente se lo pido", agregó. Doggett es el primer parlamentario del partido en pedirle públicamente a Biden que no continúe.



"Creo que es una pregunta legítima: '¿Es esto un episodio o es un estado?", afirmó a la cadena MSNBC la muy influyente Nancy Pelosi, expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.



Pelosi se refirió al desastroso debate del jueves pasado entre Biden y el expresidente republicano Donald Trump, en el que el demócrata se trabó varias veces y perdió el hilo, lo que exacerbó los temores sobre su agudeza mental.



Desde ese día, los directivos demócratas se han mostrado vacilantes. "Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir que no fue sólo una noche horrible", declaró este martes a CNN el congresista demócrata Mike Quigley.



*Con información de Dw, afp, ap