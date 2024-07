EEUU: Estudio realizado encuentra que el 80% de mujeres Asiatico-Estadounidenses con cáncer de pulmón nunca han fumado

Y los investigadores están tratando de descubrir por qué.



2 de julio de 2024.-Hace cinco años, Vicky Ni recibió una llamada de su médico. Acababa de ir a hacerse una radiografía por lo que creía que era un nervio pinzado. Lo siguiente que supo fue que estaba sentada en el consultorio de un oncólogo, informó cbsnews.com/San Francisco.



"Estaba allí solo y, ya sabes, la palabra "cáncer" sale de la boca del médico, así que eso no es nada bueno", dijo Ni.



Nunca había fumado un día en su vida, pero a la madre de dos hijos, de 48 años, le diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa IV, el segundo cáncer más común tanto en hombres como en mujeres en los Estados Unidos.



"Les estaba preguntando, bueno, ¿cuánto dura el tratamiento? Y, ya sabes, ¿cuándo terminamos con esto?". dijo Ni. "Nadie me había dicho hasta entonces que era la etapa cuatro. Por lo tanto, era incurable. Básicamente tendría que vivir con esta condición por el resto de mi vida".



Ni tiene ahora 53 años. Los tratamientos han sido brutales; le han provocado hipertensión arterial y colesterol. El cáncer ahora se ha extendido a su abdomen. Pero no son los efectos secundarios físicos los que más duelen. Ni tiene dos hijas que tenían 13 y 15 años cuando le diagnosticaron por primera vez.



Hace unos años, le pidieron a Vicky que participara en un programa de investigación de la Universidad de California en San Francisco llamado FANS, que significa Mujeres, Asiáticas y No Fumadoras. Lanzado hace 15 años por la Dra. Scarlett Gómez y la Dra. Iona Cheng, es el primer estudio de su tipo en los EE. UU. sobre por qué las tasas de cáncer de pulmón estaban aumentando entre las mujeres asiáticas que nunca fumaron.



"Las tasas de cáncer de pulmón en realidad han ido disminuyendo durante las últimas décadas", afirmó Gómez. "La excepción a esa tendencia fue entre las mujeres asiático-americanas, donde las tasas y la tendencia de las tasas han aumentado ligeramente y han aumentado ligeramente durante las últimas décadas".