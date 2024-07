Manifestaciones rechazan avance de la extrema derecha tras comicios franceses

Manifestación en Francia contra el avance de la derecha

1 de julio de 2024.- Aun cuando falta el balotaje del domingo próximo, las alianzas de la extrema derecha contarán con mayoría en la próxima Asamblea Nacional francesa.



Varios miles de franceses protagonizaron este domingo en distintas ciudades de ese país europeo protestas masivas tras las elecciones legislativas anticipadas que tuvieron lugar la víspera y que habrían conducido a una nueva mayoría de la derecha y la extrema derecha.



En París, miles de opositores del partido Agrupación Nacional se reunieron en la Plaza de la República para protestar contra los resultados de los comicios. La manifestación no había sido autorizada por la Policía.



Según las autoridades locales, unas 5500 personas participaron en la protesta en la capital francesa, recoge un medio local, aunque otros lo cifran en 8000. Luego, al dispersarse por las calles de la ciudad, los manifestantes lanzaron fuegos artificiales, a lo que los uniformados respondieron con el empleo de gases lacrimógenos.



Los votantes de izquierda, en su mayoría, abogaron por la movilización de un arco republicano para bloquear la Agrupación Nacional. De momento, no hay información sobre detenciones.



En Nantes, la Policía usó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Entretanto, se reporta que en Lyon los manifestantes provocaron incendios, lanzaron fuegos artificiales hacia los uniformados y rompieron el aparador de al menos una tienda.



Las fuerzas del orden, en respuesta, emplearon gases lacrimógenos.



Entre los carteles de la multitud, se repitió uno en el cual aparecían fechas pintadas de negro: 1936, 2002, 2017, 2022. “Estas son las fechas en las que la extrema derecha estuvo a punto de llegar al poder en Francia”, explicaron a la prensa local.



Los manifestantes rechazaron los llamados del presidente Emmanuel Macron: «Se hizo mucho daño a la izquierda durante la campaña con un presidente que puso a la izquierda y a la extrema derecha en el mismo plano. Por eso me resulta bastante inquietante para los votantes que de repente digamos que estos son partidos aceptables,



Según los resultados provisionales, el partido de extrema derecha ha obtenido un 34 por ciento de los votos. Detrás de la Agrupación Nacional se encuentra el Nuevo Frente Popular, una coalición de varios partidos de izquierda, que ha logrado un 28,1por ciento de apoyo.



En tercer lugar, se posiciona el bloque del presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo partido ha sido el gran derrotado de estos comicios, al lograr solo un respaldo del 20,3 por ciento.