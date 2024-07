(VIDEO) Evo Morales: "Estoy confundido...yo pensaba que era un golpe, pero ahora parece un autogolpe"

01-07-24.-El exmandatario de Bolivia Evo Morales acusó este domingo al presidente Luis Arce, su antiguo aliado, de haberle mentido "al mundo" con un "autogolpe", tras el frustrado asalto militar a la sede de gobierno."Yo pensaba que era golpe, pero ahora estoy confundido: parece autogolpe", sostuvo Morales en su habitual programa de radio.Morales fue uno de los primeros que alertó desde sus redes sociales sobre el levantamiento armado del pasado miércoles, cuando tropas con tanques, encabezadas por el excomandante del ejército Juan José Zúñiga, asediaron el palacio presidencial."Siento, no sé si estoy equivocado, que Lucho faltó al respeto, a la verdad; nos engañó, mintió, no solo al pueblo boliviano, sino al mundo entero", agregó el influyente líder indígena en referencia a Arce.Este domingo el gobierno consideró "absolutamente condenable" e "inaceptable" su declaración."Decir que el presidente mintió al pueblo y mintió a la comunidad internacional, !por favor! No se juega con estas cosas (...) sólo por las ambiciones de poder", reaccionó la portavoz y ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en una entrevista con el canal estatal.En este contexto, cabe mencionar que al momento de su captura, el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, dijo que el propio Arce le pidió que "prepare algo" para aumentar su popularidad, algo que fue desmentido por el presidente boliviano, quien asumió el poder en 2020 por un período de cinco años. En una entrevista con la agencia EFE en la Casa Grande del Pueblo, sede del gobierno en la ciudad de La Paz, Arce dijo que tuvo miedo al ver los tanques acercarse pero que "alguien tenía que mantener la calma" para asegurar el bienestar de los bolivianos.Sobre su supuesta amistad con el destituido excomandandante, Arce respondió: "Yo iba a jugar baloncesto, él no iba todos los domingos. (...) Siempre he tratado de diferenciar las cosas, nos divertíamos, bromeábamos pero no tocábamos temas ni políticos, ni de gobierno, ni de Estado". En relación a un posible acercamiento con Evo Morales, Arce fue categórico."El ala 'evista' piensa que Evo es el único líder, presidente y que puede hacerlo todo, esa es la estructura que él (Morales) quiere. Las organizaciones fundaron el MAS sin Morales, ellos son los auténticos dueños. Evo Morales ya no es presidente del MAS, su mandato caducó en 2016", disparó el actual mandatario.